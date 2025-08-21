"Пропадає через підлесників". Союзники та противники освоюють мистецтво управління Трампом
- Нікколо Макіавеллі
Події останніх двох тижнів за участю президента Трампа, попри всю емоційність їх сприйняття, є лише віддзеркаленням його стратегії з розширення "коридору можливостей", у якому після обрання опиняється кожен американський лідер. Цей коридор уособлює систему владних інституцій, законодавчих актів і зовнішньополітичних реалій, які обмежують свободу прийняття рішень навіть такою впливовою особою, як президент США.
Трамп вважає, що він сильніший за систему і спроможний її змінити або діяти поза її межами на вістрі повноважень і реальних інструментів впливу. При цьому він не створює і не використовує довготермінових стратегій, діє емоційно й імпульсивно, керуючись здебільшого своїми особистими уявленнями про добро і зло.
