Правительство Грузии ошибается, когда пытается принизить значение безвиза и сводит его к туристическим поездкам или обучению за границей

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

На календаре уже сентябрь, а значит миновало и 31 августа. Для остального мира эта дата ничем не примечательна, но для Грузии она имела особое значение: Европейский Союз установил ее как крайний срок, к которому правительство "Грузинской мечты" должно было выполнить ряд условий, иначе безвизовый режим для граждан страны будет отменен.

Эти условия нельзя назвать чрезмерными или радикальными: речь не идет о пересмотре итогов парламентских выборов 2024 года или о назначении новых. ЕС требует лишь то, что любая ответственная власть обязана предпринимать самостоятельно: освободить политических заключенных и отменить репрессивные законы, отштампованные "Мечтой" за последние полтора года. Среди них – закон об "иноагентах" и поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие четырехлетние сроки за повреждение камер наружного наблюдения.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net