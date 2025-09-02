Уряд Грузії помиляється, коли намагається принизити значення безвізу і зводить його до туристичних поїздок або навчання за кордоном

Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції

На календарі вже вересень, а отже, минуло і 31 серпня. Для решти світу ця дата нічим не примітна, але для Грузії вона мала особливе значення: Європейський Союз встановив її як крайній термін, до якого уряд "Грузинської мрії" мав виконати низку умов, інакше безвізовий режим для громадян країни буде скасовано.

Ці умови не можна назвати надмірними або радикальними: не йдеться про перегляд підсумків парламентських виборів 2024 року або про призначення нових. ЄС вимагає лише те, що будь-яка відповідальна влада зобов'язана робити самостійно: звільнити політичних в'язнів і скасувати репресивні закони, відштамповані "Мрією" за останні півтора року. Серед них – закон про "іноагентів" і поправки до Кримінального кодексу, що передбачають чотирирічні терміни за пошкодження камер зовнішнього спостереження.

