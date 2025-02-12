Резко исчезли протесты в защиту Палестины. Как это объяснить
Наверное, как вы заметили – никаких протестов, никаких волнений на университетских кампусах. Никто больше не защищает палестинцев.
Трамп о Газе: "Мы построим прекрасные сообщества для людей из Газы где-то в другом месте. А пока что я буду владеть ею. Думайте об этом как о девелоперском проекте для будущего".
Журналист: "Будет ли у палестинцев право на возвращение в Газу?"
Трамп: "Нет, не будет".
Протесты были всего лишь технологией. Главная цель – раскачать американское общество. Это не про поддержку Палестины. Это про то, чтобы общество раскололось.
А когда перестали продвигать и разогревать тему – всем стало плевать на Палестину. И всем плевать, что всех палестинцев выселят из Палестины.
Вопрос только в том, кто раскачивал тему. Сами американцы (штаб Трампа), россияне, китайцы?
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