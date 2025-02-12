Кому была нужна эта технология

Наверное, как вы заметили – никаких протестов, никаких волнений на университетских кампусах. Никто больше не защищает палестинцев.

Трамп о Газе: "Мы построим прекрасные сообщества для людей из Газы где-то в другом месте. А пока что я буду владеть ею. Думайте об этом как о девелоперском проекте для будущего".

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Журналист: "Будет ли у палестинцев право на возвращение в Газу?"

Трамп: "Нет, не будет".

Протесты были всего лишь технологией. Главная цель – раскачать американское общество. Это не про поддержку Палестины. Это про то, чтобы общество раскололось.

А когда перестали продвигать и разогревать тему – всем стало плевать на Палестину. И всем плевать, что всех палестинцев выселят из Палестины.

Вопрос только в том, кто раскачивал тему. Сами американцы (штаб Трампа), россияне, китайцы?

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