Різко зникли протести на захист Палестини. Як це пояснити
Напевно, як ви помітили – жодних протестів, жодних заворушень на університетських кампусах. Ніхто вже не захищає палестинців.
Трамп про Газу: "Ми побудуємо прекрасні громади для людей із Гази десь в іншому місці. А поки що я буду володіти нею. Думайте про це як про девелоперський проєкт для майбутнього".
Журналіст: "Чи матимуть палестинці право повернутися до Гази?"
Трамп: "Ні, не матимуть".
Протести були лише технологією. Основна мета – розкачати американське суспільство. Це не про підтримку Палестини. Це про те, щоб суспільство розділилось.
А коли перестали прокачувати і підігрівати тему – всім пофіг стало на Палестину. І всім пофіг, що всіх палестинців виселять із Палестини.
Питання лише в тому, хто качав тему. Самі американці (штаб Трампа), росіяни, китайці?
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