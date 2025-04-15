Дональд Трамп на прошлой неделе нанес разрушительный удар по мировой торговой системе, а затем похвастался, что мировые лидеры "целуют ему зад", чтобы договориться о смягчении его тарифов, предлагая уступки.

Но забавно, что человек, который считает себя мастером переговоров и разрушения старых порядков, полностью проявил слабость, когда речь зашла о противодействии и наказании Владимира Путина — нынешнего мирового массового убийцы и психопата.

Российский лидер переиграл американского президента, который до выборов хвастался, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа, но до сих пор этого не сделал. Путин не только отказался "целовать ему зад", но и издевается над всем процессом, постоянно меняя условия, врет и бессовестно нарушает договоренности о прекращении огня.