Дональд Трамп минулого тижня завдав нищівного удару по світовій торговельній системі, а потім похизувався, що світові лідери "цілують йому зад", щоб домовитися про пом’якшення його тарифів, пропонуючи поступки.

Але кумедно, що людина, яка вважає себе майстром переговорів і руйнування старих порядків, повністю виявила слабкість, коли йдеться про протидію й покарання Володимира Путіна — чинного світового масового вбивці та психопата.

Російський лідер переграв американського президента, який до виборів хизувався, що зможе завершити війну в Україні за 24 години, але досі цього не зробив. Путін не лише відмовився "цілувати йому зад", а й знущається з усього процесу, постійно змінюючи умови, бреше й безсоромно порушує домовленості про припинення вогню.