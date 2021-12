Путин требует у Запада отдать ему Европу. Чего нам ожидать, если ему скажут вежливое "нет"

Почти к концу года, когда любая серьезная практическая деятельность прекращается, Министерство внешних дел РФ обнародовало два проекта соглашений, которые по мнению Москвы могут привести к разрядке напряженности в Евроатлантическом регионе, которую сама Россия и генерирует своими действиями.

Речь идет о Соглашении между РФ и США о гарантиях безопасности и Договоре о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Таким образом, РФ понадобилось почти месяц от первых намеков со стороны президента России Владимира Путина относительно готовности выступить с соответствующими предложениями к их публикации.

После публикации проектов этих соглашений, ключевыми являются три вопроса:

1. Характер и обоснованность требований России.

2. Реакция стран Запада на российские предложения.

3. Действия РФ, если Запад откажется удовлетворять соответствующие претензии.

Характер и обоснованность российских требований

Россия говорит о необходимости обеспечения безопасности в рамках кризисной ситуации, которую сама и создала. В узком понимании – это вторая за 2021 год военная напряженность между Украиной и РФ из-за подведения российских войск к украинской границе, и в более широком – как следствие милитаризации внешней политики РФ из-за опоры на вооруженные силы, с 2009 года находящихся в процессе модернизации и перевооружении.

Даже с такой точки зрения разговоры о безопасности от государства, являющегося главным источником опасности в Евроатлантическом регионе, выглядят более чем странными.

В целом же можем говорить о том, что масштабы российских претензий и требований оказались даже больше, чем ожидалось, исходя из предыдущих заявлений президента и МИД РФ. Речь идет не только об ограничении права таких стран как Украина или Грузия присоединиться к НАТО в конце концов, параллельно выстраивая практическое сотрудничество с Альянсом и отдельными государствами-членами для укрепления обороноспособности перед лицом российского ревизионизма.

В проекте соглашения с США по гарантиям безопасности РФ требует де-факто роспуска НАТО как военного военного Альянса и одновременного признания военной гегемонии РФ в Европе. Согласие США на воздержание от присутствия группировок обычных вооруженных сил, морских и воздушных носителей высокоточного ракетного оружия в обычном оснащении, не размещать в случае возникновения потребности наземных ракет средней дальности, вывоз тактического ядерного оружия из Европы, уничтожают саму суть НАТО, основывающуюся на способности США проектировать силу на континенте по необходимости, выполняя пятую статью Вашингтонского договора.

В то же время РФ не берет на себя ответственность по ограничению соответствующей военной деятельности в Европе – лишь ограничение деятельности по США, с которой РФ имеет границу в Беринговом проливе, разделяющем Аляску и Чукотку.

Таким образом, речь идет о де-факто признании военной гегемонии РФ в Европе. Как тут не вспомнить слова Бориса Ельцина в адрес Уильяма Клинтона "Просто отдай Европу России", о чем российский президент сказал американскому виза в ноябре 1999 года.

Исходя из этого, договор с НАТО второстепенен по своей сути: если США согласятся на соответствующие ограничения в двустороннем соглашении, то НАТО де-факто прекратит свое существование в целом. Хотя этот проект сделки тоже очень интересен – цинизмом российских требований.

Наряду с требованиями, относящимися к таким странам, как Украина или Грузия, а также неразмещением наземных ракет средней дальности, статья 4 по сути имеет целью вбить клин между странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которые стали членами НАТО после 1999 года (всего 14 стран), и теми странами, которые были в составе Североатлантического союза (16 стран). Фактически РФ требует, чтобы Альянс не размещал силы и средства в ЦВЕ, а это нивелирует какие-либо гарантии безопасности, полученные в рамках 5-й статьи Вашингтонского договора и лишает какой-либо ценности членства в Альянсе.

По сути, согласие на это является полным отрицанием политики, проводившейся США и странами Западной Европы после 1991 года, и опосредованным признанием правоты РФ, противодействовавшей такой политике, в том числе агрессией в отношении соседей.

Реакция Запада

Прежде всего, еще раз хотелось бы зафиксировать беспрецедентный масштаб требований РФ.

Речь идет не только о претензиях по отношению к Украине или Грузии – Москва хочет радикального пересмотра не только условий функционирования Европейской системы безопасности, но и отказа США от своего сверхгосударственного статуса, в том числе фиксирующего способность проектировать силу в Евразии.

Такие требования обычно выдвигаются только после полного разгрома сил противника в тотальной войне, чего, к счастью, пока не произошло. Даже СССР, являвшийся военной супердержавой и значительно превосходивший РФ в совокупных силовых потенциалах, никогда не выдвигал США столь максималистских требований.

В случае согласия США и НАТО на российские требования, имела бы место парадоксальная ситуация: РФ (доля которой в мировом ВВП составляет 3,5-3,7%) диктовала бы волю НАТО (доля которого в мировом ВВП близка к отметке 50%).

Кроме того, в случае США могут сработать внутренние факторы – согласие администрации американского президента Джозефа Байдена по требованиям РФ даст оппозиционной Республиканской партии идеальный инструмент сведения внутриполитических счетов накануне выборов в Конгресс в ноябре 2022 года. Также согласие на такие требования РФ будет прецедентом, который с большой долей вероятности использует КНР, которой тоже не нравится активное присутствие и политика США в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Таким образом, с большой долей вероятности Запад в целом и США, в частности, в вежливой форме скажут "нет" на такие российские требования.

Более того, можно ожидать публикации со стороны Запада ряда согласованных документов, которые четко напомнят, что именно РФ является источником тех проблем, на которые она апеллирует, и что именно РФ, прекратив политику конфронтации, может разорвать круг мер и контрмер, которые стороны реализуют начиная с 2014 года. США и НАТО могут четко напомнить, что последовательно реализуют Основополагающий акт РФ-НАТО 1997 года по неразмещению в ЦВЕ значительных группировок конвенционных сил, ядерного оружия и ракетных/авиационных систем в обычном оснащении.

Более того, США и НАТО придерживаются этого Акта и после агрессии РФ против Украины, что является уже российским нарушением договоренности 1997 года.

Так же Запад может легко напомнить РФ, что именно российская агрессия против Украины и Грузии сделала членство в НАТО столь привлекательным среди населения этих стран. В случае же наземных ракет средней дальности, именно РФ несет основную ответственность за крах сделки РСМД (1987-го), которая налагала ограничения по соответствующим ракетным системам, проведением соответствующих разработок и тестирований в 2008-2019 годах. В то же время Альянс четко следует линии на асимметричный ответ на нарушение соглашения РСМД РФ, что в том числе исключает развертывание наземных ракетных систем при данных условиях.

Что касается членства Украины и Грузии в НАТО, то максимум, что могут сделать США и другие члены Альянса – это исходить из формулы "не сейчас, но не никогда" (not now but not never), как об этом говорит американский эксперт Стивен Пайфер. В противном случае это будет отрицанием принципов, на которых создан Альянс, нивелирует все предыдущие тезисы по свободе каждой страны выбирать вектор внешнеполитической ориентации, а также будет дестабилизировать ЦВЕ в целом.

При этом нельзя исключать, что Запад предложит РФ увеличить доверие и прозрачность относительно текущей военной деятельности, а следовательно и уровень безопасности путем использования имеющихся инструментов, прежде всего Венского документа ОБСЕ (2011-го), предусматривающего нотификации проведения учений и проверок войск, возможность осуществлять мониторинг военной деятельности путем инспекций и присутствия. Хотя здесь стоит упомянуть, что как раз РФ с 2016 года последовательно блокирует любые попытки Запада модифицировать Венский документ, сделав его более эффективным средством управления конфронтации в условиях невозможности полного его решения на данный момент и ближайшую перспективу.

Кроме того, НАТО, скорее всего, будет апеллировать к своей асимметричной стратегии после краха соглашения РСМД, исключающего развертывание наземных ракетных систем средней дальности в Европе, если РФ не начнет развертывание соответствующих систем.

Последующие шаги РФ

На самом деле, главной интригой в этой ситуации является как раз не реакция Запада, которая будет скорее всего в рамках описанных выше параметров, а дальнейшие действия Москвы, когда на требования РФ Запад скажет вежливое "нет".

В этом контексте заслуживающей внимания кажется гипотеза, что РФ могла сознательно выдвинуть такие чрезмерно максималистские требования, чтобы, получив западное "нет", легитимизировать расширение масштабов агрессии против Украины, оправдывая это тем, что у Москвы не осталось иного выбора, кроме как военным образом гарантировать свою безопасность.

Конечно такая аргументация будет полным бредом, однако ее хватит для активной работы агитпропа РФ по легитимизации расширения масштабов агрессии.

Убедительности этому добавляет новый материал CNN, в котором говорится, что РФ уже стянула к границам Украины 50 батальонных тактических групп (БТГр) и еще шесть таких общевойсковых подразделений, способных к самостоятельным действиям на подходе. Несколько недель назад The Washington Post называло цифру в 100 БТГр как минимально необходимое количество для начала полномасштабной агрессии РФ против Украины по оценкам западной разведки.

Конечно нельзя исключать того, что Москва лишь пытается добавить убедительности своим требованиям, угрожая крупнейшей в Европе войной после 1945 года в рамках начавшегося ею торга с США и НАТО. Однако нельзя исключать, что соответствующий торг и проекты соглашений являются лишь прикрытием дальнейшего наращивания группировки РФ на территории Украины и сопутствующей легитимизацией начала активных боевых действий.

К сожалению, ничто не может помешать РФ вести параллельно торг с Западом и готовиться к активным боевым действиям в случае его провала. Тем более что Путин военными демонстрациями и максималистскими требованиями загнал себя в тупик – отказ Запада удовлетворить соответствующие требования будет мощным ударом по имиджу президента России как сильного лидера, который всегда добивается своего, являющегося одним из ключевых элементов легитимности авторитарных персоналистских режимов.

Это в свою очередь может являться еще одним фактором, который подтолкнет РФ к более активным действиям.

В контексте более негативного сценария более чем странными выглядят тезисы советника по национальной безопасности президента США Джейкоба Салливана, что США воздерживаются от предоставления Украине летальной оборонной помощи (речь идет о пакете на $200 млн), боясь таким образом сорвать диалог с РФ, который начался с разговора Байден-Путин 7 декабря.

Если РФ действительно только ищет повод расширить масштабы агрессии и использует переговоры для наращивания потенциала группировки своих сил на территории Украины, то любое воздержание США не только не улучшит, но и усугубит ситуацию.

Фактически же в США остается не так много времени, чтобы опередить РФ и предоставить Украине системы для реализации права на самооборону и, таким образом, подкрепить свою решительную риторику такими же решительными реальными шагами, что было бы мощным сигналом для РФ.

О чем можно говорить точно, так это то, что Европа будет вступать в 2022 год в условиях кризиса невиданного по масштабам из острых фаз Холодной войны.

Однако Холодная война дает четкий урок: если Запад проявляет решительность и готовность противодействовать Москве, не поддается кремлевскому шантажу и активно развенчивает московские выдумки, то Москва рано или поздно делает шаг назад, понимая что это менее рисковано, чем продолжать политику шантажа.

