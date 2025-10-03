Напруга в суспільстві досягла такої щільності, що повітря над Грузією можна різати ножем

Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома та дозволу редакції

Грузія завмерла в тяжкому, напруженому очікуванні. Довкола тільки й розмов про наближення 4 жовтня. І хоча ніхто не може чітко відповісти, а що, власне, має статися в цей день, усі до нього готуються.

Суто формально 4 жовтня – день муніципальних виборів, до яких більша частина населення Грузії демонструє слабкий інтерес, оскільки прихильники влади впевнені, що Грузинська мрія без особливих зусиль переможе. Опозиція ж не вважає те, що відбувається, виборами в повному розумінні й не має наміру брати участь у цьому постановчому ритуалі. З чотирьох великих опозиційних альянсів лише два вирішили брати участь, але навіть серед їх електорату важко знайти тих, хто збирається голосувати.

Словом, все йде до того, що Грузинська мрія отримає свій звичний, майже радянський результат. Але, строго кажучи, все це деталі. І якби 4 жовтня зводилося лише до муніципальних виборів, ніхто б особливо не нервував.

Справа в іншому: на цю ж дату запланована... революція.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net