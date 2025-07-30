Колонка написана в соавторстве

Дмитрием Ефремовым (доцент кафедры международных отношений НАУКМА)

и Ольгой Дроботюк (старший научный сотрудник отдела АТР Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАНУ)

Саммиты высшего уровня между ЕС и КНР являются центральным событием европейско-китайских отношений, они проходят ежегодно и посвящаются координации их политики друг относительно друга. Саммит 24 июля 2025 года по календарю должен был стать юбилейным 25-м, а потому должен был пройти в торжественной и возвышенной атмосфере, что способствовала бы фиксации показательных достижений и прорывным инициативам лидеров.

Однако запланированное изначально как двухдневное мероприятие в Брюсселе, событие было перенесено в Пекин, сокращено до одного дня, и прошло на фоне взаимных торговых претензий, нарастающих геополитических вызовов и противоречий в сфере безопасности между Евросоюзом и Китаем, которые не просто препятствуют движению отношений вперед, а по некоторым направлениям предвещают откаты назад.

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