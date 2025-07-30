Колонку написано у співавторстві

Дмитром Єфремовим (доцент кафедри міжнародних відносин НАУКМА)

та Ольгою Дроботюк (старший науковий співробітник відділу АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ)

Саміти вищого рівня між ЄС і КНР є центральною подією європейсько-китайських відносин, вони відбуваються щороку та присвячуються координації їх політики один щодо одного. Саміт 24 липня 2025 року за календарем мав стати ювілейним 25-м, а відтак мав пройти в урочистій і піднесеній атмосфері, що сприяла б фіксації показових досягнень і проривним ініціативам лідерів.

Проте запланована спочатку як дводенний захід у Брюсселі, подія була перенесена у Пекін, скорочена до одного дня та пройшла на тлі взаємних торгівельних претензій, наростальних геополітичних викликів і безпекових суперечностей між Євросоюзом та Китаєм, що не просто перешкоджають руху відносин уперед, а за деякими напрямками віщують відкати назад.

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