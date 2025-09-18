Ведущие издания США получают от Белого дома иски за публикации о подозрительных сделках с участием членов президентской семьи

Смерть легендарного американского актера и режиссера Роберта Редфорда болью отозвалась в сердцах миллионов людей. Многие стали пересматривать шедевры, в которых он снимался и которые ставил. Лично для меня в числе первых – картина "Вся президентская рать" 1976 года.

Она уникальна тем, что авторами сценария выступили репортеры Washington Post Боб Вудворд и Карл Бернстайн. Те, кто провел доскональное расследование Уотергейтского скандала с нелегальным прослушиванием республиканцами разговоров в предвыборном штабе демократов. Журналисты и фигурируют в фильме под своими именами, а играют их Роберт Редфорд и другая звезда мирового кинематографа – Дастин Хоффман.

Фильм в итоге получился абсолютно документальным, в нем не было ни грамма вымысла.

Но сейчас, с высоты XXI века, глядя на эту картину, все же удивляешься. Президент Ричард Никсон в 1974 году из-за этого скандала подал в отставку. Что же страшного случилось? Да, была обнаружена прослушка, и к ней оказались причастны высокопоставленные чины команды Никсона. "Тоже мне, большое преступление", – сказал бы нынешний зритель, ведь никто никого не убил и государственного переворота не сотворил.

Но факт остается фактом – два дотошных репортера смогли сместить с должности президента США. Смогли бы теперь талантливые репортеры столичной газеты повторить такой подвиг и уволить Трампа?

