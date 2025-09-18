Провідні видання США отримують від Білого дому позови за публікації про підозрілі угоди за участю членів президентської сім'ї

Смерть легендарного американського актора і режисера Роберта Редфорда болем відгукнулася в серцях мільйонів людей. Багато хто став переглядати шедеври, в яких він знімався і які ставив. Особисто для мене серед перших – картина "Вся президентська рать" 1976 року.

Вона унікальна тим, що авторами сценарію виступили репортери Washington Post Боб Вудворд і Карл Бернстайн. Ті, хто провів доскональне розслідування Вотергейтського скандалу з нелегальним прослуховуванням республіканцями розмов у передвиборчому штабі демократів. Журналісти і фігурують у фільмі під своїми іменами, а грають їх Роберт Редфорд та інша зірка світового кінематографа – Дастін Гоффман.

Фільм у підсумку вийшов абсолютно документальним, у ньому не було ні грама вигадки.

Але зараз, з висоти XXI століття, дивлячись на цю картину, все ж дивуєшся. Президент Річард Ніксон 1974 року через цей скандал подав у відставку. Що ж страшного сталося? Так, було виявлено прослуховування, і до нього виявилися причетними високопоставлені чини команди Ніксона. "Теж мені, великий злочин", – сказав би нинішній глядач, адже ніхто нікого не вбив і державного перевороту не створив.

Але факт залишається фактом – два прискіпливих репортери змогли змістити з посади президента США. Чи змогли б тепер талановиті репортери столичної газети повторити такий подвиг і звільнити Трампа?

