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Шпионский скандал в Болгарии. Как Москва завербовала сразу целую семью и следила за НАТО

Шпионский скандал в Болгарии. Как Москва завербовала сразу целую семью и следила за НАТО

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
22.03.2021, 13:20

Высокопоставленные и уважаемые чиновники оказались российскими шпионами, которые похищали документы НАТО с грифом "совершенно секретно"

Успешная спецоперация болгарских спецслужб. Крот был прямо внутри самых высоких кабинетов! Резидент россиян пытался бежать и скрыться в посольстве России, но не успел.

С сентября 2020 года Государственное агентство Национальной безопасности держало под колпаком группу из шести человек, сразу несколько из которых имели доступ к документам с грифом "совершенно секретно".

Спецслужбы установили, что агентурная сеть контролировалась Главным разведывательным управлением России (ГУ МО ГШ РФ) через резидентуру в посольстве России в Болгарии.

Все шесть человек задержаны и арестованы судом. Один из подозреваемых дал признательные показания и пошел на сделку со следствием.

Кто входил в группу?

Резидент россиян и руководитель группы шпионов – Иван Илиев и его жена, гражданка России и Болгарии, которая выступала связной и регулярно ходила в посольство под видом рабочих визитов.

Ее муж Илиев – бывший высокопоставленный сотрудник Службы военной информации Болгарии. До 2016 года – один из руководителей болгарской военной разведки. Выпускник разведшколы ГРУ СССР. Впоследствии преподавал болгарским разведчикам предметы "оперативной направленности". Очень уважаемый член общества.

Но, как оказалось, Илиев, по заданию ГРУ России, создавал в Болгарии агентурную сеть и вербовал чиновников, имеющих доступ к секретной информации.

Илиев завербовал:

- Петр Петров, заместитель главы управления бюджета и расходов Министерства обороны Болгарии, полковник (доступ ко всем закупкам МО, основные секреты страны).

При обыске у него нашли документы с грифом НАТО "совершенно секретно". Причем, как пишут болгарские СМИ, этот топ-чиновник с доступом к секретам был на очень хорошем счету, ранее его лично награждал министр обороны и жал ему руку!

- Любомир Медаров, бывший дипломат и разведчик, очень уважаемый человек! Сейчас – глава отдела секретного делопроизводства болгарского парламента. Через него проходило множество секретов страны.

- Также задержан действующий сотрудник разведуправления, отвечавший за разработку мер противодействия "гибридным угрозам и рискам", в том числе со стороны России. То есть российским кротом оказался человек, который вроде бы должен был противодействовать России! Вот же неожиданность!

- Также задержан еще один сотрудник разведуправления, неоднократно входивший в состав болгарских военных контингентов за границей. Опытный ветеран, уважаемый человек!

Решение задержать группу было принято спецслужбами, когда российская группа могла нанести непоправимый вред национальным интересам страны, когда безопасно следить и вести их стало невозможно.

Задержания прошли в южных кварталах Софии и Пернике. Когда один из членов группы пытался сбежать, МВД перекрыла трассы и ввела массовый паспортный контроль.

Интересна роль жены Илиева. То есть – вот российский резидент. А вот его супруга. Может ли жена не знать, чем занимается муж? Теоретически да. Но не в этом случае. Это современная "Радистка Кэт", которая осознанно выполняла роль предателя-шпиона. Ходила в посольство. Передавала данные. Работала на Россию. Жена предателя страны тоже оказалась предателем! Надо же!

В качестве доказательства власти страны опубликовали прослушку за шпионами, где они обсуждают работу на россиян и денежное вознаграждение. Муж и жена обсуждают, где и как будут хранить взятки.

При этом Илиев учил своих подопечных шпионскому мастерству, постоянно тренировал их правильно похищать секреты своей страны.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что россияне собирали информацию о проектах модернизации болгарской армии и передавали сведения в Россию.

Шпионы также собирали информацию о координационном центра НАТО в Варне (задачи, планы развития, финансирование), информацию по операциям НАТО (планы, задачи, финансирование, результаты), а также решений, принятых в различных комитетах НАТО.

Премьер-министр страны пообещал в ближайшее время выслать российских дипломатов – кураторов разоблаченной сети.

Просто невероятно! Такая группа шпионов в сердце страны – в ключевых органах власти с доступом к секретам.

Все считали их порядочными людьми, ветеранами, преподавателями, полковниками, честными женами и мужьями. Им выдавали награды, жали руки. Но оказалось, что это российские шпионы.

Поздравляю спецслужбы Болгарии! Надо иметь смелость искать шпионов среди ключевых лиц. Не прятать голову в песок, потому что это "уважаемый человек", а делать свою работу. Кое-кому надо поучиться.

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болгария спецслужбы Петр Шуклинов
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