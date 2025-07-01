Колонка написана для Haqqin.az, передрук з дозволу редакції

Дві новини напередодні зайняли головні сторінки всіх світових медіа. Перша стосується невтішної заяви голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. В інтерв'ю CBS News у неділю він сказав: "Чесно кажучи, ніхто не може заявити, що все (в Ірані) знищено і нічого там не залишилося".

Гроссі мав на увазі ядерну програму Ірану, яку, за словами Трампа, було повністю зведено до нуля. Директор МАГАТЕ зазначає, що бомбардування американцями 14 протибункерними бомбами "завдали серйозної, але не тотальної шкоди". В результаті Тегеран "зможе повернутися до робіт зі збагачення урану протягом кількох місяців".

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