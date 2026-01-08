Відносини між США і Росією зазнали нового удару після того, як американська берегова охорона піднялася на борт судна в ісландських водах, стверджуючи, що танкер порушив санкції проти Венесуели. Інцидент одразу викликав претензії та зустрічні заяви з боку США та Росії.

США стверджують, що діють правомірно на виконання ордера, виданого федеральним судом США. Російські офіційні особи між тим вважають, як повідомляє російське агентство ТАСС, що це було явним порушенням морського права, згідно з яким "жодна держава не має права застосовувати силу проти суден, належним чином зареєстрованих в юрисдикціях інших держав". У заяві стверджується, що судно Bella 1, яке нещодавно було перейменоване на Marinera, отримало тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором 24 грудня.

