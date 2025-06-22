Существует два варианта дальнейшего развития событий, оба – со стратегическими последствиями для нашего государства

Начать стоит с того, что удар произошел "22 июня, ровно в четыре утра". Закладывали ли американцы какой-то символический смысл в дату — сказать сложно. Но точно можно утверждать, что в Кремле это воспримут как "тонкий намёк на толстые обстоятельства".

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Прежде чем попытаться проанализировать возможные варианты развития событий, стоит обратить внимание на то, что режим аятол сейчас перешёл в режим самосохранения, где единственной целью является сохранение режима. И все дальнейшие действия будут определяться исключительно в следующем ключе: это поможет или не поможет сохранить режим.

Вариантов у Ирана немного: либо имитировать ответ (это мы не раз наблюдали за последние несколько лет), либо пойти ва-банк и начать перекрывать движение в Ормузском проливе. Исходя из п.2, первый вариант более вероятен.

Похоже, что этот лайт-вариант полностью устраивает Трампа. Но остаётся непонятным, как дальше будет вести себя Израиль, который, похоже, считает, что есть шанс сменить режим. Насколько серьёзно могут США надавить на Нетаньяху, пока сказать сложно, хотя повторюсь: Трамп заинтересован в быстром окончании "победоносной войны", которая явно усилит его рейтинг.

Мы не можем исключать, что слова о посредничестве России в этой войне подразумевали то, что Россия должна донести до Ирана: в случае имитационного ответа и окончания боевых действий без "глупостей" в Персидском заливе США не будут настаивать на смене режима в Иране. Подчёркиваю, это предположение.

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Если всё пойдёт по мягкому сценарию, можно не сомневаться, что Трамп улучшит свой рейтинг и с большой долей вероятности войдёт в осень с положительным рейтингом. И на этом фоне будет очень сложно санкционной антироссийской коалиции (Украина, ведущие страны ЕС и ряд влиятельных республиканцев) давить на Трампа перед началом избирательной кампании и Конгрессом.

В случае негативного сценария резко вырастут цены на энергоресурсы, и США столкнутся с огромными проблемами на Ближнем Востоке. Это также может негативно сказаться на возможностях давления на Трампа в этом вопросе.

Нам однозначно выгоден лайт-вариант. Ведь Россия не получит дополнительных финансовых ресурсов. А рейтинговый эффект от "быстрой победы" довольно быстро может рассеяться.

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