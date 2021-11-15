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Ставки в битве за Украину между Западом и Россией взмыли к небесам

Цей матеріал також доступний українською
Ставки в битве за Украину между Западом и Россией взмыли к небесам

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
15.11.2021, 08:03

На фоне военной угрозы со стороны России Великобритания готова направить в Украину 600 спецназовцев

О готовности к военному столкновению с Россией, фактически, вчера объявила Великобритания.

Так, британская The Mirror сообщила, что Лондон готов направить в Украину 600 спецназовцев на фоне военной угрозы со стороны России. Издание отмечает, что подготовка началась после того, как военные и MI6 сообщили британскому премьер-министру о том, что угроза для Украины и стран Запада со стороны РФ реальна.

Это означает, что при широкомасштабном вторжении России на территорию Украины, боевое столкновение между британскими военными и россиянами станет неизбежным. И если от российского оружия в Украине погибнет хоть один британец, не исключено и более масштабное участие Британии в войне.

Учитывая, что для российских олигархов Лондон является второй столицей, если не первой, последствия конфликта будут катастрофическими и для капиталов кремлевской верхушки.

Что ж, ранее глава вооруженных сил Великобритании Ник Картер уже заявлял о возможности войны с Россией. И у британцев слова не расходятся с делом. Это наши настоящие союзники, отношения с которыми мы должны ценить и в ответ всегда подставлять им и свое плечо.

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война России против Украины Россия Великобритания поддержка
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