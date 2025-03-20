Если Дональд Трамп верил, что сможет убедить Владимира Путина подписать всеобъемлющее прекращение огня в Украине, он учится на горьком опыте: Россия заинтересована в мире, но только на своих условиях.

Скромные результаты телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным говорят сами за себя. Объявление о 30-дневном прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое Трамп назвал достижением, — это переработанная старая инициатива. Этот вопрос обсуждался Москвой и Киевом еще до прошлогоднего вторжения Украины в Курскую область.

Предоставляя минимум уступок, Путин дал понять, что готов вести долгий, медленный танец с Трампом, пока российская армия продолжает наступление на поле боя. Его стратегия ясна: использовать переговоры о прекращении огня как инструмент ускорения победы, устанавливая условия, которые затем станут частью финального соглашения.

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Пресс-релиз Кремля, выпущенный после разговора, содержит один примечательный момент. Путин подчеркнул Трампу необходимость прекращения военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Это было представлено как способ избежать "эскалации конфликта и работать над его решением политико-дипломатическими методами".

Трамп явно еще не был готов на такую уступку, даже если недавно он приостанавливал как военную помощь, так и предоставление разведданных, чтобы убедить Киев согласиться на прекращение огня. (Оба эти элемента впоследствии были восстановлены).

Тем не менее Путин обозначил точку, к которой он вернется. Он установил ожидания, что прекращение военной поддержки США для Украины станет необходимым условием для заключения соглашения. Нет никаких указаний на то, что администрация Трампа выдвинула свои условия.

Стратегия России

В отличие от Трампа, Путин не торопится. Его армия может продолжать боевые действия еще несколько месяцев без значительных потерь. Он может быть уверен, что с начала лета резервы для ведения войны в Украине начнут истощаться, поскольку маловероятно, что администрация Трампа согласится на новый пакет военной помощи Киеву. Он также знает, что Европе будет сложно восполнить этот пробел.