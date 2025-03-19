После переговоров: какой стратегии теперь будет придерживаться Путин
Для нас крайне важно, что Белый дом, устами Рубио, жестко заявил, что тема прекращения помощи Украине, в том числе и разведданных, вообще не обсуждалась. Напомним, Кремль вчера это подал, как свое базовое требование к продолжению переговоров о мире.
Но вернемся к Путину. У него пока просматривается следующая стратегия:
1. Протягивать время и попытаться максимально втянуть США в общий с россиянами иранский кейс, а также максимально продвинутым в экономическом big deal, предложенном американцам еще в Эр-Рияде.
2. Попробовать обвинять Украину в срыве переговоров, чтобы добиваться прекращения помощи.
3. Максимально бороться против будущего размещения миротворцев, но в будущем, в обмен на миротворцев, попытаться добиться признания оккупированных территорий русскими.
4. Хаотизация внутренних процессов в Украине
Все, как видим, довольно просто.
Теперь немного о временных рамках. Если следовать сценарию Трампа, то перемирие он хотел бы подписать до 20.04 (Пасха). Дальше у Путина будет еще как минимум 30 дней, чтобы попытаться воплощать в жизнь свои планы. И главное, в это время Трамп не сможет жестко давить на экспорт российской нефти. То есть Путин выиграл сейчас где-то 60 дней.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.