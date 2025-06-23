БАЛТИМОР – Через пять месяцев после начала своего второго президентского срока Дональд Трамп уже открыл новую эру имперского технологического управления, в которой как внутренние, так и международные регуляторные органы подчиняются администрации США, которую саму все больше контролирет Big Tech.

Силиконовая Долина последовательно выстраивала свое политическое влияние через агрессивное лоббирование и стратегические назначения в администрации президента. И теперь, несмотря на неприятие индустрией трамповских тарифов и его политических приоритетов, эти усилия начинают окупаться: лидеры республиканцев работают над тем, чтобы остановить регулирование технологий не только в Конгрессе, где продвижение законодательства всегда было маловероятным, но и на уровне штатов и за рубежом.