БАЛТИМОР – За п’ять місяців з початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп уже відкрив нову еру імперського технологічного управління, в якій як внутрішні, так і міжнародні регуляторні органи підпорядковуються адміністрації США, яка дедалі більше контролюється Big Tech.

Силіконова Долина послідовно вибудовувала свій політичний вплив через агресивне лобіювання і стратегічні призначення в адміністрації президента. І тепер, попри неприйняття індустрією трампових тарифів і політичних пріоритетів, ці зусилля починають окупатися: лідери-республіканці працюють над тим, щоб зупинити регулювання технологій не лише в Конгресі – де просування законодавства завжди було малоймовірним – але й на рівні штатів та за кордоном.