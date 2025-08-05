После изобретения пушек их прозвали "последним доводом королей". 80 лет назад это выражение приобрело новый смысл

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Приближается 6 августа – дата, навсегда вошедшая в мировую историю, дата, вызывающая споры, которые не утихают ни в одной стране, включая ту, что нанесла удар. В этот день человечество столкнулось с этической бездной, в которой растворились понятия добра и зла, дозволенного и недозволенного. И с тех пор мир пытается ответить на один и тот же вопрос: можно ли было так поступить? И если да – то почему сегодня мы осуждаем или оправдываем то, что было сделано тогда?

Эти вопросы особенно болезненно звучат на фоне нынешних событий, когда одна страна, Украина, просыпается от звука сирен и видит, как рушатся дома, а в это же время другая, Россия, гуляет, развлекается, ходит на концерты и шопинг, словно и нет никакой войны.

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