Після винаходу гармат їх прозвали "останнім доводом королів". 80 років тому цей вислів набув нового сенсу

Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції





Наближається 6 серпня – дата, що назавжди увійшла у світову історію, дата, що викликає суперечки, які не вщухають у жодній країні, включно з тією, що завдала удару. Цього дня людство зіткнулося з етичною безоднею, в якій розчинилися поняття добра і зла, дозволеного і недозволеного. І відтоді світ намагається відповісти на одне й те саме запитання: чи можна було так вчинити? І якщо так – то чому сьогодні ми засуджуємо або виправдовуємо те, що було зроблено тоді?

Ці запитання особливо болісно звучать на тлі нинішніх подій, коли одна країна, Україна, прокидається від звуку сирен і бачить, як валяться будинки, а в цей самий час інша, Росія, гуляє, розважається, ходить на концерти й шопінг, наче й немає ніякої війни.

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