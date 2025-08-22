Зброєю влади стали кампанії з дискредитації Мадяра. Кремль готує ґрунт, поширюючи твердження, що ЄС працює над "зміною режиму"

Якби ви запитали когось у Будапешті чи десь у мадярській пушті, Великій Угорській рівнині, хто такий Петер Мадяр на початку 2024 року, у відповідь отримали б хіба здивовані брови. Мадяр хто?

Лише кілька дуже добре поінформованих людей сказали б, що він юрист із кількома високооплачуваними посадами, пов’язаними з державою, і колишній чоловік Каталін Варги, ексміністерки юстиції та правої руки прем’єра Віктора Орбана.

Якби ви поставили те саме запитання лише за кілька днів після гучного скандалу з президентським помилуванням, який у лютому того ж року призвів до відставки Варги та президентки Угорщини Каталін Новак, значно більше людей пов’язали б його з антиурядовими протестами, що зосередилися на темі захисту дітей, глибокій корупції та загальному невдоволенні урядом Орбана.

Перемотаємо до червневих виборів до Європейського парламенту 2024 року. Мадяр стало не лише відомим кожному прізвищем, а й головним конкурентом 15-річного правління Орбана. Новачок у політиці, чиє ім’я буквально перекладається як "Петер Угорець", закріпив за собою статус найпомітнішого лідера опозиції – того, хто справді має реальний шанс усунути уряд Орбана.

