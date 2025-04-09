В очередной раз увидел мнение, что Трамп правильно ломает мировую экономическую и политическую системы, потому что они давно устарели и потеряли эффективность.

И то и другое – печальная правда, но, как водится, подают ее с существенными ампутациями. Хотя бы потому, что "ломать" – в большинстве случаев не лучший вариант решения проблемы. Если вы удалите с компьютера устаревшую операционную систему, вам придется установить вместо нее другую, иначе работать на этом компьютере вы уже не сможете.

Трамп взялся ломать мировую "операционку" с такой уверенностью, как будто у него уже есть какая-то другая.

Но реальной альтернативы пока еще нет. Есть гипотезы, проекты, наработки, но нет ничего готового к внедрению.

Народные массы этого пока откровенно не осознают, и даже понятно, почему.