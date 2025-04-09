Вкотре я побачив думку, що Трамп правий, коли він ламає світову економічну й політичну системи, тому що вони давно застаріли та втратили ефективність.

І те й інше – сумна правда, але, як завжди, її подають зі значними ампутаціями смислів. Хоча б тому, що "ламання" – не найкраще розв'язування проблеми в більшості випадків. Якщо ви видалите зі свого комп'ютера застарілу операційну систему, замість неї треба встановити іншу, інакше ви більше не зможете працювати.

Трамп взявся зносити глобальну "операційну систему" з такою впевненістю, ніби у нього вже є якась інша.

Але правда у тому, що реальної альтернативи поки що не існує. Є гіпотези, проєкти, розробки, але немає нічого готового до реалізації.

Народні маси ще відверто не усвідомлюють цього, і навіть зрозуміло чому.