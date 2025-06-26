ЛОНДОН – За прошедшие столетия "Запад" стал символом не просто географического региона. В настоящее время это олицетворение наследия Древней Греции и Римской империи, культурных достижений Европейского Возрождения, эволюции политической философии и духа исследований и открытий.

Однако после Второй мировой войны этот термин приобрел более четкое значение в контексте геополитики и безопасности. С середины 1940-х и до падения Берлинской стены Европа и ее союзники определяли себя не только через общие идеалы, но и через противостояние с Советским Союзом.

Президент США Дональд Трамп в очередном бессмысленном заявлении об истории и мировой ситуации утверждал, что Европейский Союз был создан для того, чтобы "обмануть" Соединенные Штаты. На самом деле – все наоборот.