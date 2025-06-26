ЛОНДОН – Протягом століть "Захід" став символом не просто географічного регіону. Нині це уособлення спадщини Стародавньої Греції та Римської імперії, культурних досягнень Європейського Відродження, еволюції політичної філософії та духу досліджень і відкриттів.

Проте після Другої світової війни цей термін набув чіткішого геополітичного та безпекового значення. Від середини 1940-х до падіння Берлінського муру Європа та її союзники визначали себе не лише спільними ідеалами, а й протистоянням із Радянським Союзом.

Президент США Дональд Трамп у черговій безглуздій заяві щодо історії та світових справ стверджував, що Європейський Союз створено для того, щоб "обдурити" Сполучені Штати. Насправді – усе навпаки.