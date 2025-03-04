Советские традиции воспроизводятся теперь в трампистской среде даже в деталях. Помните, как в СССР люди вырезали из фотографий лица "врагов народа"

В юности я воспринимал США как страну свободных и гордых людей – полную противоположность окружающему советскому царству рабства, трусости и двоемыслия. Тем более дико видеть, как на свободной американской земле возникает новый холуйский Совок.

В республиканской правящей верхушке установлены типично советские традиции: культ личности вождя, соревнование в холуйстве перед ним, двоемыслие, готовность менять взгляды вместе с колебаниями линии партии, вслед за указаниями сверху (то есть того же вождя).

Культ Трампа уже превзошел прославление "дорогого Леонида Ильича" и приблизился к культу Сталина. Вождь всегда прав и точка. Кто сомневается – враг народа, спорить с вождем – оскорблять страну.

Унизительное холуйство трамповской верхушки перед новым "отцом и гением" носит просто неприличный характер. Взрослые холеные дяди, напялившие на голову красные шапочки с надписью о своем начальнике "Трамп во всем оказался прав" – это какая-то не только этическая, но и эстетическая запредельная мерзость и фальшь.

Хамский наезд Трампа на Зеленского чем-то напоминает конфликт Сталина и Тито. В конце войны югославские руководители робко пожаловались на то, что советские военнослужащие насилуют местных женщин. Эта жалоба неожиданно так возмутила Сталина, что стала первым эпизодом многолетнего конфликта.

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Интересно, что Сталин обвинил Тито, как и Трамп – Зеленского в неблагодарности: "Вы не можете не знать, что Советское правительство, несмотря на колоссальные жертвы и потери, делает все возможное и даже невозможное, чтобы помочь Вам… Нельзя так оскорблять армию, которая помогает Вам…".

Тито ранее воспринимался в СССР как герой. Но стоило только Сталину на него обидеться, и все советские руководители стали имитировать ненависть к главе Югославии. Так же и сейчас. Стоило Трампу и Вэнсу напасть на Зеленского и большая часть республиканцев, ранее симпатизировавших Украине, холуйски присоединилась к этим нападкам.

Советские традиции воспроизводятся теперь в трампистской среде даже в деталях. Помните, как в СССР люди вырезали из фотографий лица друзей, объявленных врагами народа. Так же ведут себя и многие республиканцы. Сенатор Роджер Уикер сразу после гнева Трампа удалил пост с фотографией, где он жмет руку Зеленскому. А сенатор Линдси Грэм, который расточал похвалы украинскому президенту, в тот же день от него отрекся.

Знакомый политик рассказывал мне, что у советника президента по национальной безопасности Уолтца в кабинете висит украинский флаг и он всячески на стороне Украины. Но вот партия, вернее, ее вождь сказал – "фас", и Уолтц накинулся на Зеленского с бессмысленными и грубыми претензиями.

Такие люди как Уолтц (а также Рубио, Круз, Грэм, Келлог и многие другие респы)- пример советского двоемыслия. Сами они против Путина и в душе за Украину, но публично поддерживают анитукраинские истерики самовлюбленного босса. Так советские партийные критики осуждали "упадническое буржуазное искусство", а параллельно тайно коллекционировали картины и читали наизусть стихи авторов, которых шельмовали.

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Республиканская партия становится американским клоном КПСС. Несколько партийных диссидентов ещё сидят в Конгрессе, но их наверняка вычистят на ближайших праймериз и больше к выборам не допустят. Остальные славословят товарища Трампа – "организатора и вдохновителя всех наших побед". Рабы, жалкие рабы.

Кстати, при изменении конъюнктуры, когда критиковать вождя станет не страшно, а выгодно, партийные рабы с удовольствием вынесут его из виртуального Мавзолея, мол, "оказался наш отец – не отцом, а сукою". Также, как это сделали их советские предшественники.

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