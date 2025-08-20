Президент США, видається, впевнений: якщо Америка видалить своє ім'я з афіші, то спектакль просто припиниться

Якщо Дональд Трамп у чомусь і послідовний, то хіба що в обіцянках "повернути Америку додому", "зосередити США на собі", виключити будь-які "впливи ззовні" і тим самим зробити країну "знову великою". Він мріє (це проривається у його заявах), щоб США не "розбазарювали" на зовнішніх ринках долари та інвестиції, але самі отримували все це ззовні – і якнайбільше.

Тобто нова "американська мрія" – замкнути свої економічні двері "на вихід", залишити їх тільки "на вхід" і процвітати у собі вдома. А будь-які Китаї, Тайвані, Євросоюзи та Кореї нехай мерзнуть десь зовні. Великій знову Америці всі ці зовнішні клопоти не потрібні, її й так все влаштовує.

Виглядає цілком чарівно, якщо ігнорувати те, що інвестиції – це вплив. І якщо ти не хочеш інвестувати назовні, то втрачаєш і вплив на зовнішній світ. А якщо при цьому прагнеш, щоб хтось ззовні потужно інвестував у твою країну, то тим самим посилюєш зовнішній вплив на неї. Хоча начебто хотів цей вплив знищити та заборонити.

