Попустительство Трампа Путину — это позорная капитуляция перед Россией, откровенное предательство Украины и ясное предупреждение для мира, что Америка под руководством Трампа больше не является защитником демократии, а есть союзником террористического государства.

Эта капитуляция была вполне предсказуемой. В течение своего первого срока Трамп реализовал ряд политик, которые прямо были выгодными России — подрывая НАТО и ищя способы выхода из альянса, публично поддерживая Путина на саммите в Хельсинки, отрицая российское вмешательство в выборы 2016 года, пытаясь вывести войска США из Германии и пытаясь шантажировать Украину.

Его безоговорочное восхищение Путиным теперь достигло кульминации в решительной попытке обеспечить соглашение о "мире", которое откровенно поглощает Украину и Европу в интересах кровожадных имперских амбиций России.

Следующий шаг, который предлагает Трамп, фактически является новым "Ялтинским договором" — закулисным соглашением между Вашингтоном и Москвой, которое решает судьбу Украины без какого-либо или с минимальным влиянием Киева или европейских стран.