Потурання Трампа Путіну — це ганебна капітуляція перед Росією, відверте зрадництво щодо України та чітке попередження для світу, що Америка під керівництвом Трампа більше не є захисником демократії, а є союзником терористичної держави.

Ця капітуляція була повністю передбачуваною. Протягом свого першого терміну Трамп реалізував низку політик, які прямо були вигідними Росії — підриваючи НАТО та шукаючи способи виходу з альянсу, публічно підтримуючи Путіна на саміті в Гельсінкі, заперечуючи російське втручання у вибори 2016 року, намагаючись вивести війська США з Німеччини та вчинити шантаж щодо України.

Його беззаперечне захоплення Путіним тепер досягло кульмінації в рішучій спробі забезпечити угоду про "мир", яка відверто пожирає Україну та Європу в ім’я кровожерливих імперських амбіцій Росії.

Наступний крок, який пропонує Трамп, фактично є новим "Ялтинським договором" — залаштунковою угодою між Вашингтоном та Москвою, яка вирішує долю України без жодного або з мінімальним впливом Києва чи європейських країн.