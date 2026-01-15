Ваш американський авіаносець запізнюється, він зайнятий у Венесуелі. Вибачте за незручності й почекайте наступного

Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції

У вівторок 13 січня президент Трамп двічі оголосив, що "допомога протестувальникам в Ірані вже в дорозі". Спочатку ця смілива заява прозвучала в його соціальній мережі Truth Social, а потім він повторив її під час відвідування заводу "Форд" у Детройті. "Зробимо Іран знову великим!" – цю сакраментальну фразу він виголосив, виходячи з приміщення заводу.

Здавалося б, Трамп сповнений рішучості якнайшвидше довести цю допомогу до іранського народу, який повстав проти варварського режиму аятол. Учора ж в інтерв'ю CBS News президент заявив, що США "вживуть дуже сильних заходів, якщо іранський режим продовжить розправлятися з протестувальниками". Однак жодних дій після цього анонсу не було.

