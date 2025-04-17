Финансирование науки превращается в рычаг политического давления. Что это значит для университетов и исследований в США

Кажется очевидным, что наезд администрации Дональда Трампа на Гарвард и другие университеты – это не борьба с антисемитизмом, а попытка значительно уменьшить независимость университетов и подчинить их федеральному правительству. Это часть более широкой программы администрации по увеличению власти политического руководства во всех областях.

Правительство говорит: год назад вы нарушили правила, теперь мы можем отобрать деньги — и отберем, если вы не согласитесь на изменения, которые к этим правилам отношения не имеют.

Многие говорят, что так и надо: хотите получать федеральные деньги – выполняйте требования правительства. Это не то, как по крайней мере до сих пор работала американская демократия. Даже многие федеральные агентства имеют статус независимых, Independent agencies of the United States federal government. Мы не хотим, чтобы то, какие лекарства FDA признает безопасными, или то, какое мнение высказывается в статьях профессоров Гарварда о безопасности вакцин, зависело от того, кто сейчас министр здравоохранения.

Но администрация США пытается добиться того, чтобы зависело.

Чуть подробнее о финансировании университетов.

1. Федеральные гранты не являются субсидированием университетов. Они предназначены не для поддержки университетов, а для стимуляции исследований в тех направлениях, которые государство сочло важными.

До сих пор то, какие гранты получали финансирование, не зависело ни от финансового состояния университета, ни от его деятельности в других областях. Исследователь подавал заявку в независимое федеральное агентство (например, NIH или NSF), которое рассматривало ее независимо от того, в каком университете работает исследователь. Уж точно никого не интересовало, как университет, в котором работает этот профессор, организует прием студентов или профессоров и какие курсы там преподают.

Конгресс определял, какие направления исследований финансировать и в каком объеме. Но он не определял, какие из заявок финансировать. Это решали независимые эксперты исключительно на основании содержания заявки на грант. Поэтому было возможно, например, финансирование исследований, приводящих к выводам, которые не нравятся большинству конгрессменов.

Тем более решение не зависело от политических взглядов профессора или администрации его университета. (Например, я участвовал в панели, рассматривавшей грант одного очень правого и немного расистского математика. Он разговорчивый, о его позиции все знали. Участники панели пошутили по этому поводу, но грант дали, поскольку математик сильный.)

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2. Некоторые считают, что федеральное правительство вообще не должно финансировать науку. Это отдельный вопрос, не имеющий отношения к тому, что происходит сейчас. Администрация не прекращает финансирование науки, а использует его как инструмент подчинения университетов, в том числе в областях, к исследованиям прямого отношения не имеющих (например, в вопросах набора студентов или списка предлагаемых курсов).

3. Есть несколько ограничений на действия университета, нарушая которые он лишается права на федеральные гранты.

Одно из них – дискриминация. Если правительство считает, что дискриминация происходит, то существуют прописанные процедуры расследования. Университет может апеллировать, будет открытое разбирательство. Если признают, что есть дискриминация, известно, что и как университет должен сделать, чтобы восстановить право своих профессоров получать гранты. Эти действия имеют отношения только к устранению нарушения, они не требуют менять другие части университетской жизни.

Сейчас происходит нечто совершенно другое: без всякого due process президент своим указом объявляет, что была дискриминация, и говорит следующее: теперь я имею право забрать деньги, но не заберу, если вы согласитесь на такие-то изменения, к нарушениям прямого отношения не имеющие. Это не борьба с дискриминацией, а попытка подчинить университеты правительству.

4. План подчинить университеты, используя финансовое давление, был озвучен еще до выборов (смотри речь Вэнса и "Проект 2025"). Идея использовать обвинения в антисемитизме для этой цели появилась позже, осенью 2024 года, и была предложена той же the Heritage Foundation, которая составила "Проект 2025". То, что происходит теперь – просто реализация этого плана.

5. Правительство решило начать с нападения на самые лучшие университеты: Колумбия, Гарвард, Университет Пенсильвании, Принстон. Там проводят наиболее известные и важные исследования. Именно эти университеты делают американскую науку одной из лучших, если не лучшей в мире. Сейчас многие из этих исследований останавливаются.

Независимо от исхода борьбы, это огромный ущерб для американской науки. Это, мягко говоря, не самый очевидный способ сделать Америку Great Again.



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