США сами создали себе глобального конкурента, которому сейчас пытаются не уступить первенство

Торговая война, которую затеял Дональд Трамп со своим крупнейшим торговым партнером – Китаем, – показала, что инициатор драки оказался к ней недостаточно готов.

Ключевая задача, которую поставил американский президент, любимым словом которого, по его собственному признанию, является "тариф", – это уменьшение дефицита торгового баланса с Китаем.

В период бурного роста китайской промышленности американский бизнес с большим удовольствием и прибылью выводил свои производства в страну с, казалось, бесконечной и чрезвычайно дешевой рабочей силой. Кто же упустит такую возможность радикально сократить издержки? Если в 1990-е американские инвестиции в экономику Китая выросли от $1 млрд до $10 млрд в год, то в первое десятилетие после вступления Китая в ВТО они скакнули до $20 млрд. К 2012–2016 годам накопленные инвестиции США в Китай превысили $250 млрд. В 2021 году иностранные, включая американские, инвестиции в Китай достигли исторического максимума в $344 млрд.

