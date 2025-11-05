США самі створили собі глобального конкурента, якому зараз намагаються не поступитися першістю

Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції





Торговельна війна, яку затіяв Дональд Трамп зі своїм найбільшим торговим партнером – Китаєм, – показала, що ініціатор бійки виявився до неї недостатньо готовим.

Ключове завдання, яке поставив американський президент, улюбленим словом якого, за його власним зізнанням, є "тариф", – це зменшення дефіциту торгового балансу з Китаєм.

У період бурхливого зростання китайської промисловості американський бізнес із великим задоволенням і прибутком виводив свої виробництва в країну зі, здавалося, нескінченною і надзвичайно дешевою робочою силою. Хто ж упустить таку можливість радикально скоротити витрати? Якщо в 1990-ті американські інвестиції в економіку Китаю зросли від $1 млрд до $10 млрд на рік, то в перше десятиліття після вступу Китаю до СОТ вони підскочили до $20 млрд. До 2012-2016 років накопичені інвестиції США в Китай перевищили $250 млрд. 2021 року іноземні, включно з американськими, інвестиції в Китай сягнули історичного максимуму в $344 млрд.

