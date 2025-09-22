У нас линейные представления о цензуре. Но она мимикрирует под множество методов: от алгоритмов, искажающих картину мира, до многомиллионных исков

С глубоким беспокойством наблюдаю за тем, что происходит в отношениях Трампа с журналистами. Что там со свободой слова.

Последний информационный повод: 18 сентября канал ABC приостановил на неопределенный срок вечернее ток-шоу комика Джимми Киммела.

Это произошло якобы из-за его высказываний о погибшем Чарли Кирке, но на самом деле Киммел публично выразил "любовь" семье погибшего, а затем сказал, что республиканцы делают вс возможное, чтобы заработать политические баллы на убийстве Кирка (и что – это повод закрывать шоу?).

Трамп отреагировал на приостановку шоу фразой, что это "отличная новость для Америки" и ABC проявил "мужество", отменив Киммела.

Здесь важно сказать, что ABC принадлежит компании Disney, и закрытие этого шоу – это продолжение истории с судами Трампа против компании. В декабре Disney заключила соглашение на $16 млн для урегулирования иска о клевете, который Трамп подал из-за комментариев ведущего новостей.

Поэтому если вскоре даже Русалочка получит рыжие волосы и красный галстук, я не удивлюсь. Но все это касается не только Disney.

Сейчас Трамп начал войну против четырех телевизионных станций, которые, как он говорит, "настроены против него". Он хочет аннулировать лицензии ABC (Disney), CBS (Paramount Skydance), NBC (Comcast Corp.) и Fox (Fox Corp.).

Кроме того:

летом CBS News снял с эфира Late Night Show со Стивеном Колбером после слов о том, что компания Paramount заплатила "большую взятку" для урегулирования иска с Трампом;

Трамп подал иск на $15 млрд против New York Times, обвинив ее в том, что она является "рупором" Демпартии, а также в "распространении ложного и клеветнического контента" о нем;

также он подал иск против Wall Street Journal – тоже за "клевету";

каждый мог видеть, как недавно Трамп сделал замечание австралийскому журналисту, который спросил, насколько он стал богаче с момента возвращения в Белый дом, и еще пригрозил пожаловаться на него премьер-министру Австралии (это было бы смешно, если бы позже на официальном аккаунте Белого дома не появился пост с подписью: "Трамп дает отпор грубому иностранному неудачнику с fake news").

Также мы не забыли, что "Голос Америки" фактически прекратил деятельность, а сразу после возвращения Трампа в Белый дом почистили пул журналистов, освещающих президента.

Еще очень важно. Общественный вещатель (PBS) в августе заявил, что рассматривает вопрос о продолжении деятельности после потери федерального финансирования. Это не такой общественный вещатель, как у нас, но, например, он производит массу детского развивающего контента.

"Это двор короля Трампа", – говорит медиааналитик Элис Эндэрс в интервью Guardian.

У нас есть очень линейные представления о цензуре. Мол, кто-то из офиса/администрации президента что-то прямо запретил.

Но цензура сейчас маскируется под множество методов: от алгоритмов, которые просто искажают нашу картину мира и формируют другую "реальность", до многомиллионных, неподъемных для медиа сумм исков.

И в этом методе – прессинг прессы через суды – Трамп набил руку еще со времен своего первого срока.

Зайдите на сайт Белого дома: сейчас он выглядит как "Министерство правды", честное слово. Кстати, в марте даже был указ – о "восстановлении правды и здравого смысла в американской истории".

И надо сказать, что попытки "восстановить правду Трампа" процветают: недавно Смитсоновский институт удалил имя Трампа из экспозиции, посвященной импичменту. Но именно благодаря скандалу в медиа экспозицию все же вернули.

Буквально недавно Трамп говорил по телефону с Си, и, насколько мы понимаем, одно из главных его желаний сейчас – договориться о покупке TikTok. Там тоже есть интересный момент: эту китайскую соцсеть потенциально может купить владелец компании Skydance (которая поглотила Paramount) Дэвид Эллисон, сын близкого соратника Трампа, технологического миллиардера и второго по богатству человека в мире Ларри Эллисона.

Не думаю, что эта продажа зачем-то нужна Си Цзиньпину, но выглядит так, что она очень нужна Трампу.

И вишенка на торте контроля за медиаполем в США: Paramount Skydance объявила, что интересуется компанией Warner Bros Discovery – владельцем CNN. Трамп, кстати, называет CNN "незаконной" и "коррумпированной".

Но всё, что ему не нравится в медиа, он называет "незаконным". "Когда 97% историй о человеке – плохие, это уже не свобода слова", – цитирует президента США Politico.

Впрочем, анализ, проведенный Центром исследований медиа, показал, что 92% освещения деятельности президента Трампа в основных медиа действительно было негативным. А это данные еще до Аляски и всего того позора.

Поскольку прекращать делать и говорить свои дикости президент Трамп явно не планирует, думаю, единственный вариант – попытаться взять под контроль критику, восприятие реальности, распространение альтернативных мнений и идей.

Ну и если не делать неприятного нарциссическому эго Трампа – это он тоже оценит.

