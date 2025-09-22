У нас лінійні уявлення про цензуру. Але вона мімікрує під купу методів: від алгоритмів, які спотворюють картину світу, до мільйонних сум позовів

З глибоким занепокоєнням стежу, що відбувається у відносинах Трампа з журналістами. Що ж там зі свободою слова.

Останній інформаційний привід: 18 вересня канал ABC призупинив на невизначений термін вечірнє токшоу коміка Джиммі Кіммела.

Це сталося нібито через його висловлювання про вбитого Чарлі Кірка, але насправді Кіммел публічно висловив "любов" родині загиблого, але потім сказав, що республіканці роблять усе можливе, щоб заробити політичні бали на вбивстві Кірка (і що ж – це привід закрити шоу?).

Читайте також Великі зустрічі й таємні зникнення: що тепер стало зрозуміло про геополітику Дональда Трампа

Трамп відреагував на призупинення шоу фразою, що це "чудова новина для Америки" і ABC мав "мужність", скасувавши Кіммела.

Тут важливо сказати, що ABS належить компанії Disney і закриття цього шоу – це продовження історії з судами Трампа проти компанії. У грудні Disney уклала угоду на $16 млн для врегулювання позову про наклеп, який Трамп подав через коментарі ведучого новин.

Тому якщо невдовзі навіть Русалонька матиме руду чуприну і червону краватку, я не здивуюся. Але все це стосується не лише Disney.

Зараз Трамп розпочав війну проти чотирьох телевізійних станцій, які, як він каже, "налаштовані проти нього". Він хоче анулювати ліцензії ABC (Disney), CBS (Paramount Skydance), NBC (Comcast Corp.) та Fox (Fox Corp.).

Окрім того:

- влітку CBS News видалив з ефіру Light night show зі Стівеном Колбером – після слів, що компанія Paramount заплатила "великий хабар" за врегулювання позову з Трампом;

- Трамп подав позов на $15 млрд проти New York Times, звинувативши її у тому, що вона є "рупором" Демпартії та у "поширенні неправдивого та наклепницького контенту" про нього;

- також він подав позов проти Wall Street Journal і теж за "наклеп";

- кожен і кожна могли бачити, як днями Трамп зробив зауваження австралійському журналісту, який запитав, наскільки він став багатшим з моменту повернення до Білого дому, та ще й пригрозив наскаржитися на нього прем'єр-міністру Австралії (це було б смішно, якби пізніше на офіційному акаунті Білого дому не з'явився пост з підписом: "Трамп дає відсіч грубому іноземному невдасі з fake news").

Також ми не забули, що "Голос Америки" фактично припинив діяльність, а одразу після повернення Трампа в Білий дім почистили пул журналістів, які висвітлюють президента.

Ще дуже важливе. Суспільний мовник (PBS) у серпні заявив, що розглядає питання щодо продовження діяльності після втрати федерального фінансування. Це не такий суспільний мовник, як у нас, але, наприклад, він виробляє безліч дитячого розвивального контенту.

"Це двір короля Трампа", – каже медіааналітикиня Еліс Ендерс в інтерв'ю Guardian.

У нас є дуже лінійні уявлення про цензуру. Що це, мовляв, хтось з офісу/адміністрації президента має щось прямо заборонити.

Але цензура зараз мімікрує під купу методів: від алгоритмів, які просто спотворюють нашу картину світу і формують іншу "реальність", до мільйонних, непомірних для медіа, сум позовів.

І в цьому методі – пресування преси через суди – Трамп набив руку ще з часів свого першого терміну.

Сходіть і подивіться на сайт Білого дому: зараз він виглядає як "Міністерство правди", чесне слово. До речі, у березні навіть указ був – про "відновлення правди та здорового глузду в американській історії".

І треба сказати, що спроби "відновити правду Трампа" квітнуть: нещодавно Смітсонівський інститут видалив ім'я Трампа з експозиції, присвяченій імпічменту. Але, правда, саме завдяки скандалу в медіа експозицію все ж повернули.

Буквально днями Трамп говорив телефоном із Сі, і наскільки ми розуміємо, одне з головних його бажань зараз – домовитися про купівлю ТікТок. Там теж є цікавий момент: цю китайську соцмережу потенційно може купити власник компанії Skydance (яка поглинула Paramount), Девід Еллісон, син близького соратника Трампа, технологічного мільярдера і другої найбагатшої людини у світі Ларрі Еллісона.

Не думаю, що цей продаж навіщось треба Сі Цзіньпіну, але виглядає так, що він дуже потрібен Трампу.

І вишенька на торті контролю за медіаполем у США: Paramount Skydance оголосила, що цікавиться компанією Warner Bros Discovery – це власник CNN. Трамп, до речі, називає CNN "незаконними" та "корумпованими".

Але все, що йому не подобається в медіа, він називає "незаконним". "Коли 97% історій про людину – погані, це вже не свобода слова", – цитує президента США Politico.

Утім, аналіз, проведений Центром досліджень медіа, показав, що 92% висвітлення діяльності президента Трампа в основних медіа таки було негативним. А це дані ще до Аляски та всього того ганьбища.

Оскільки припиняти робити й говорити свою дичину президент Трамп, вочевидь, не планує, то, думаю, єдиний варіант – спробувати взяти під контроль критику, сприйняття реальності, поширення альтернативних думок та ідей.

Ну і якщо не робити неприємного нарцисичному его Трампа – це він теж оцінить.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net