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26.03.2019, 17:15

Туманный Brexit Альбиона: вспоминая прошлое и глядя в будущее

Туманный Brexit Альбиона: вспоминая прошлое и глядя в будущее
эксперт Украинского института будущего

Трагикомедия с затянувшимся выходом Великобритании из Евросоюза неуклонно катится к финалу

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Начало недели было довольно напряжённым для британского правительства и парламента.

Понедельник начался с противостояния премьер-министра Терезы Мэй с её собственным Кабмином. Накануне половина министров в многочисленных анонимных и полу-анонимных комментариях СМИ угрожали премьеру отставкой и заявляли, что поставят Мэй ультиматум: либо она уходит немедленно, либо уходят они, один за другим, и начинается затяжной политический кризис. Собственно, вчера всё утро было посвящено переговорам премьера и членов её правительства, которые прибыли в её летнюю резиденцию под Лондоном, так сказать, «поставить вопрос ребром».

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Судя по всему, уговорить Терезу Мэй уйти в отставку они не смогли. Она заявила, что будет стоять до конца, да ещё и издевательски отметила, что, возможно, подумает об отставке, только в случае, если парламент примет её проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Да, тот самый проект, который уже дважды проваливался при голосовании.

Самое интересное, что несмотря на бравые угрозы министров, они так и не решились уйти в отставку (по крайней мере, пока что). Конъюнктура взяла верх над принципиальностью, и они быстро сдулись. Никакого демарша Кабмина не произошло. Сегодня в отставку ушли лишь заместитель парламентского министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель парламентского министра здравоохранения Стивен Брайн и министр по делам Ближнего Востока и Африки Алистер Берт.

Тем временем со стороны Европы всё отчётливее и громче слышны намёки о том, что Британия, скорее всего, покинет Евросоюз без соглашения. Вчера днём пресс-секретарь главного европейского переговорщика по Brexit Мишеля Барнье – Даниэль Феррье, а также его заместительница Сабин Вейлан, сообщили, что Еврокомиссия готова к «жёсткому сценарию Brexit». То есть, если Британия выйдет из ЕС без соглашения, и произойдёт резкий и полноценный разрыв.

Прежде, чем перейти к описанию дальнейших действий Британии на этой неделе, которая может стать решающей для всего Brexit, напомню кратко об основных этапах нашего драматического байопика, так щедро скрашивающего наши томные дни и вечера последние 2,5 года. Вот ключевые даты, которые мы вместе с вами пережили:

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  • 11-13 июля 2016 года – Тереза Мэй получает власть и формирует правительство, взяв курс на Brexit.
  • 1 февраля 2017 года – парламент Британии принимает законопроект о запуске статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС. Королева подписывает закон.
  • 29 марта 2017 года – премьер-министр Тереза Мэй официально уведомила лидеров ЕС о начале процедуры выхода страны из Евросоюза. Назначена дата выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года.
  • 8 июня 2017 года – досрочные парламентские выборы в Британии, инициированные Терезой Мэй. Консервативная партия и премьер теряют большинство, и попадают в зависимость от небольшой североирландской Демократической юнионистской партии (DUP).
  • 19 июня 2017 года – официально начались переговоры между Британией и ЕС об условиях и сроках Brexit.
  • 27 июня 2018 года – законопроект об отмене всех законов ЕС на территории Великобритании принят парламентом и подписан королевой.
  • 12 июля 2018 года – Тереза Мэй публикует так называемый «План Чекерс», который излагает, как будут выглядеть будущие отношения Британии и ЕС с учётом достигнутых в Брюсселе договорённостей. В знак протеста против этого плана идут в отставку британский переговорщик по Brexit Дэвид Дэйвис, министр иностранных дел Борис Джонсон и ещё несколько заместителей министров. Первый бунт в Консервативной партии против этих соглашений.
  • 15 ноября 2018 года – опубликован проект соглашения Мэй с ЕС об условиях Brexit. В знак протеста против него идут в отставку британский переговорщик по Brexit Доминик Рааб, министр труда и пенсий Эстер МакВи и ещё несколько членов администрации. Второй бунт внутри Консервативной партии.
  • 10 декабря 2018 года – Тереза Мэй откладывает голосование за проект соглашения с ЕС о Brexit, так как не набирает голосов в парламенте.
  • 15 января 2019 года – правительство Мэй терпит сокрушительное историческое поражение в ходе голосования за проект соглашения с ЕС о Brexit. Вотум недоверия Мэй как лидеру Консервативной партии также проваливается, премьер остаётся на своём посту и подавляет бунт внутри партии.
  • 29 января 2019 года – Тереза Мэй одерживает победу, продавливая через парламент поправку Брэйди, которая позволяет правительству переголосовать проект соглашения в изменённом виде. Однако премьер-министр терпит поражение, когда депутаты принимают поправку Спеллмана, запрещающую выход Британии из ЕС без какого-либо договора с ЕС.
  • 27 февраля 2019 года – Тереза Мэй одерживает ещё одну маленькую победу, когда принимается поправка Купер, разрешающая продлить переговоры с ЕС о Brexit в случае, если проект соглашения Мэй снова отвергается парламентом.
  • 12 марта 2019 года – парламент Британии повторно отверг проект соглашения Терезы Мэй с ЕС об условиях Brexit. Тереза Мэй едет в Страсбург уговаривать лидеров ЕС помочь ей найти выход и изменить проект соглашения.
  • 13 марта 2019 года – Главный юрист правительства Джеффри Кокс, вернувшись с переговоров в ЕС, сделал своё заключение, в котором заявил, что договорённости Мэй с ЕС в Страсбурге ничего не стоят. Это подорвало позиции Терезы Мэй. Третий бунт внутри Консервативной партии. Парламент голосует за запрет правительству выходить из ЕС без договора.
  • 14 марта 2019 года – парламент голосует за перенос официальной даты выхода Британии из ЕС с 29 марта на 30 июня.
  • 18 марта 2019 года – спикер парламента Джон Беркоу заявил, что правительство не может выставить на голосование проект соглашения с ЕС в третий раз подряд, если он не будет хоть как-то изменён. В своём решении спикер сослался на прецедент 1604 года.
  • 21 марта 2019 года – премьер-министр Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте обвиняет депутатов в срыве процедуры Brexit. Палата общин негодует и ещё больше противится голосованию за проект соглашения с ЕС в третий раз подряд.
  • 22 марта 2019 года – Тереза Мэй договаривается с лидерами ЕС о переносе даты Brexit с 29 марта на 12 апреля. В случае, если её проект соглашения поддержат депутаты, тогда Британия выйдет из ЕС 22 мая. Если нет, то она выйдет 12 апреля без какого-либо договора. Четвёртый бунт внутри Консервативной партии. Министры угрожают отставкой.

Ныне позиции Терезы Мэй слабеют с каждым днём. На фоне полного развала партийной дисциплины в Консервативной партии и тотального недоверия в Кабмине, Мэй должна каким-то образом убедить депутатов в третий раз поддержать свой проект договора с ЕС об условиях Brexit. Это главное условие Евросоюза, выполнение которого позволит Британии спокойно и плавно покинуть ЕС 22 мая, за день до начала выборов в Европейский Парламент, в которых Лондон, в этом случае, участвовать не будет.

Однако проблема состоит в том, что депутаты Палаты общин совершенно не настроены идти навстречу премьер-министру, особенно после её неподобающего с их точки зрения выступления 21 марта, когда она обвинила депутатов во всех грехах. Проект соглашения дважды отвергался парламентом. Почему вдруг все должны согласиться с ним в третий раз?

Тереза Мэй своими главными аргументами делает страх и неопределённость. Она убеждает депутатов, что альтернативы её проекту нет, и быть не может. К тому же, если Палата общин отвергнет проект соглашения с ЕС, это увеличит риск выхода страны из Союза вообще без договора. Это станет катастрофическим шоком для экономики и сразу нескольких регионов страны, в особенности Северную Ирландию. Этого не желает никто, за исключением сторонников «жёсткого Brexit». Вторым аргументом Мэй является опасность длительной отсрочки Brexit, которая неприемлема для правительства, ибо оставит страну в «подвешенном состоянии» на длительное время, вынуждая Лондон участвовать в выборах в Европарламент и ещё пару лет жить в состоянии постоянного кризиса и частичного политического паралича.

Если же проект соглашения с ЕС провалится в третий раз, у Великобритании остаётся совсем немного вариантов, и ещё меньше времени. В случае провала голосования, депутаты должны будут выбрать одно из следующих: назначить повторный референдум, отменить Brexit как таковой, покинуть ЕС без договора, или взять отсрочку надолго. К какому из этих вариантов склоняется парламент – пока что неизвестно.

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27 марта Палата общин попытается ответить на этот вопрос и выработать единую позицию хотя бы по одному из вышеперечисленных вариантов. Это сделают в ходе сессии последовательных голосований за разные варианты, дабы посмотреть какой из них сколько наберёт голосов.

На фоне подготовки парламента к голосованиям, ухудшается ситуация и вокруг премьер-министра Терезы Мэй. Часть её соратников уже открыто требуют её отставки. Несмотря на неприступность премьера, депутаты-консерваторы требуют, чтобы она ушла, возлагая именно на неё все проблемы, связанные с тупиком, в который зашла ситуация с Brexit. Уже сегодня Мэй провела переговоры с лидером лейбористов Джереми Корбином и главой Демократической юнионистской партии Арлин Фостер, пытаясь заручиться их поддержкой при голосовании за её проект договора с ЕС. Однако встреча не дала результатов, оба политика остались при своём мнении: поддерживать проект соглашения Терезы Мэй о Brexit они не намерены.

Проблематично складываются отношения Мэй с её собственным Кабмином. Несмотря на то, что премьер сумела отразить (пока что) ультиматум министров, она не может договориться с ними о компромиссном для всех варианте Brexit. Отчаявшись искать пути выхода из ситуации, Мэй всё больше склоняется в сторону мягких вариантов решения ситуации, вплоть до повторного референдума или длительной отсрочки на 2 года. Естественно, это не нравится многим министрам, заподозрившим премьера в предательстве идей Brexit. Они считают, что лучше выход Британии из ЕС без договора, чем отказ от Brexit как такового. В частности, такую позицию занимают ныне наиболее влиятельные министры-консерваторы: глава МИД Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид, министр обороны Гэвин Уильямсон, министр транспорта Кристофер Грэйлинг, лидер Палаты общин Андреа Ледсом и главный секретарь Казначейства Элизабет Трасс.

Раскол в собственной партии, которая требует «истинного Brexit», и конфликт с парламентом, который не желает брать на себя ответственность за этот самый Brexit, всё больше вгоняют Британию в кризис. На вчерашних дебатах по поводу ситуации в парламенте, Тереза Мэй ещё больше осложнила ситуацию, когда отмела в принципе вариант «мягкого Brexit» (удар по лейбористам и умеренным консерваторам), отказалась оставлять как вариант «жёсткий Brexit» (удар по большинству консерваторов) и намекнула, что готова повременить с Brexit, открывая путь ко второму референдуму, тем самым настроив против себя практически все политические силы.

Результат не заставил себя долго ждать. В завершающим голосовании вчера вечером, парламент принял поправку Бенна-Летвина, и перебрал на себя контроль за Brexit. Иными словами, теперь парламент попробует на один день задавать тон процессу выхода страны из Евросоюза.

Всё сходится к тому, что 27 марта, кроме попытки парламента выработать свою позицию относительно Brexit, премьер-министр выставит свой договор на голосование в третий раз, и, скорее всего, свяжет с этим свою отставку, тем самым бросая своим недругам заманчивую кость в виде своего ухода при одновременном закрытии вопроса с Brexit. А депутаты будут голосовать за то, чтобы определить, за какой вариант выступает наибольшее количество депутатов Палаты общин.

Эти две недели принесут нам немало сюрпризов. Я ожидаю, что в ближайшее время мы узнаем, куда будет двигаться Британия в вопросе Brexit, завершится ли эта мыльная опера в апреле или в мае, и когда ждать отставки премьер-министра Терезы Мэй.

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Теги: Великобритания, brexit, Брексит
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