Турция превращается в одну из самых бедных стран Европы. Неужели Эрдоган этого не понимает

23 ноября, в Турции был "черный вторник". Национальная валюта – лира – подешевела за день на 15% и оказалась на отметке более 13 лир за доллар США. За среду, 24 ноября, курс немного стабилизировался на отметке 12,2 за доллар США.

Чтобы понять, насколько болезненна девальвация лиры в течение последних лет, представьте, что доллар США сейчас стоит 55-60 гривень. С 2013 года турецкая валюта подешевела в семь раз.

Есть два объяснения происходящего.

Постоянное снижение Центральным банком Турции учетной ставки под давлением президента Реджепа Эрдогана, который предпочитает дешевое кредитование.

Эрдоган говорит – дешевая лира нужна для увеличения экспорта. Турция много лет живет с отрицательным платежным балансом, то есть импорт превышает экспорт. Правда, в этом году разрыв удалось сократить, и дешевая лира способствовала увеличению экспорта. Но это фактически превращение страны в "западный Китай", когда экономический эффект достигается дешевой рабочей силой.

Падение лиры на такой процент может нивелировать весь эффект от экономического роста.

- энергоносители Турция покупает у России;

- остальное сырье для турецкого производства тоже импортируется.

Вторая причина обрушения лиры – политическая.

Турция очень сдала в рейтингах свободы слова, демократии, независимости судов. Иностранные инвестиции покидают страну. Концентрация власти в руках президента не дала того эффекта, который Эрдоган пообещал Турции четыре года назад, сменив парламентскую модель суперпрезидентской.

Сейчас минимальная заработная плата составляет 3 000 лир – это едва $250, и такую зарплату получают 14 млн турок. Сейчас Турция среди беднейших стран в Европе, а еще семь лет назад опережала шесть стран Евросоюза по показателю зарплат и приближалась к польскому уровню. Минималка тогда дотянулась до $550 в месяц.

Оппозиция требует досрочных выборов. Впервые за 20 лет почти все социологические опросы указывают на вероятный проигрыш партии президента.

Шесть политических сил разного толка создали рабочую группу "о восстановлении усиленной парламентской модели". Республиканская Народная, Хорошая партия (эти две парламентские силы образуют оппозиционную коалицию) и к ним присоединились партия Счастья (ультраисламская), Демократическая партия (либералы), у которых нет особого влияния) и две вновь созданные партии – Будущего (консервативная, бывшего премьера) ) и Партия Демократии и Прогресса (либеральная) экс-вице-премьера Али Бабаджана.

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