Уничтожение лидера Аль-Каиды, Пелоси в Тайване. Сигнал США прост: мы никого не боимся

США показали зубы – дважды за последние дни.
Первый раз, когда уничтожили в Афганистане лидера Аль-Каиды Аймана Аль-Завахири.
Второй, когда совершили визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.
У нас многие боятся, что повышение ставок американцами будет отвлекать их от войны РФ против Украины.
Зря, все с точностью до наоборот.
Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу.
Зубы, показанные США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле.
Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и очень доступно.
Для всех, и в первую очередь для Кремля.
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