Уничтожение лидера Аль-Каиды, Пелоси в Тайване. Сигнал США прост: мы никого не боимся

США показали зубы – дважды за последние дни.

Первый раз, когда уничтожили в Афганистане лидера Аль-Каиды Аймана Аль-Завахири.

Второй, когда совершили визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

У нас многие боятся, что повышение ставок американцами будет отвлекать их от войны РФ против Украины.

Зря, все с точностью до наоборот.

Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу.

Зубы, показанные США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле.

Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и очень доступно.

Для всех, и в первую очередь для Кремля.

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