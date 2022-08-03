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Уничтожение лидера Аль-Каиды, Пелоси в Тайване. Сигнал США прост: мы никого не боимся

Цей матеріал також доступний українською
Уничтожение лидера Аль-Каиды, Пелоси в Тайване. Сигнал США прост: мы никого не боимся

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
03.08.2022, 07:33

Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Чтобы там понимали: достанем всех, кто нам угрожает

США показали зубы – дважды за последние дни.

Первый раз, когда уничтожили в Афганистане лидера Аль-Каиды Аймана Аль-Завахири

Второй, когда совершили визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

У нас многие боятся, что повышение ставок американцами будет отвлекать их от войны РФ против Украины.

Зря, все с точностью до наоборот.

Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу.

Зубы, показанные США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле.

Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и очень доступно.

Для всех, и в первую очередь для Кремля.

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Китай США тайвань аль-каида диктатура ненси пелоси война россии в укриане Айман аль-Завахири
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