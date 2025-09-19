дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии

В Токио растет понимание угроз со стороны России и беспокойство из-за провокаций Китая и КНДР

4 октября в Японии состоятся выборы председателя правящей Либерально-демократической партии, фактически будущего премьер-министра страны. Выборы стали возможными после отставки действующего главы правительства Шигэру Ишибы, который взял на себя ответственность за потерю ЛДП большинства в Палате советников (верхней палате парламента Японии) на выборах, состоявшихся в июле.

Эти выборы стали третьими за последний год, на которых наиболее мощная политическая сила Японии потерпела поражение. Именно поэтому авторитетные члены партии решили, что пришло время для перемен.

