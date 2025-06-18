Отсутствие совместного коммюнике на саммите G7 на этой неделе наглядно демонстрирует углубляющиеся политические разногласия между лидерами самых мощных экономик мира. Пока политики обсуждают, чего вообще может достичь G7 на фоне растущей напряженности между США и Европой, возникает более фундаментальный вопрос: способна ли сама G7 реагировать на сложную геополитическую реальность современности?

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Саммит выявил серьезные разногласия между США и другими членами G7 по ключевым международным вопросам. Заявление Трампа о том, что исключение России из бывшей "восьмерки" (G8) было стратегической ошибкой, лишь усилило напряжённость вокруг войны России против Украины.