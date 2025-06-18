Думка
Вплив і значущість "Великої сімки" після саміту G7 ставляться під сумнів
Рейчел Ріццо
запрошена старша наукова співробітниця Європейського центру Атлантичної ради
Відсутність спільного комюніке на саміті G7 цього тижня яскраво ілюструє поглиблення політичних розбіжностей між лідерами найпотужніших економік світу. Поки політики обговорюють, чого взагалі може досягти G7 на тлі зростання напруженості між США та Європою, постає більш фундаментальне питання: чи здатна сама G7 реагувати на складну геополітичну ситуацію сучасності?
Саміт виявив суттєві розбіжності між США та іншими членами G7 з ключових міжнародних питань. Заява Трампа про те, що виключення Росії з колишньої "вісімки" (G8) було стратегічною помилкою, лише підлила олії у вогонь суперечок щодо війни Росії проти України.
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