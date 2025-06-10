Многие действия Трампа направлены на то, чтобы усилить лояльность групп, которые и так верят ему безоговорочно

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"Эй, Дональд, ты обещал принести мир в Украину, а не войну в Калифорнию!" – пишет известный американский сатирик Энди Боровиц.

В самом деле, Дональду Трампу удалось в кратчайшие сроки поставить Америку на уши, не выполнив при этом своих обещаний навести порядок в остальном мире. Люди, голосовавшие за него, надеялись на экономическое процветание и укрепление образа сильной Америки, а столкнулись со стрельбой сил правопорядка на улицах, усиливающейся неопределенностью в экономике и одним провалом за другим в международной политике.

Между тем существует сплоченная группа сторонников президента, которая продолжает свято верить в его гений и удачу. Многие действия Белого дома направлены именно на то, чтобы безоговорочно потрафить своим. Тем, кто называет себя MAGA, фанатами движения Make America Great Again, и кто составляет ядро протрамповской коалиции. Недовольство прочих, тех, кому Трамп и не мог бы угодить, можно, считают в Белом доме, игнорировать. По крайней мере до поры до времени.

Опросы показывают, что численность республиканцев, которые причисляют себя к MAGA, в последнее время стабилизировалась.

Сейчас, согласно данным Economist/YouGov, так называют себя 49% сторонников Республиканской партии – половина. В марте их количество было значительно выше: 60% республиканцев. В апреле цифра упала до 47%, в мае немного поднялась до 55%. Сказывались, видимо, перипетии с тарифной войной, которые, кстати, еще не закончились.

Среди общего количества взрослого населения США MAGA составляют 16%. Еще в марте их было 20%.

О том, насколько взгляды MAGA отличаются от взглядов прочих республиканцев, показывают те же данные опроса. 97% MAGA одобряют деятельность Трампа, 68% говорят, что президент им лично "очень импонирует".

Среди других республиканцев уровень поддержки президента с января упал на 18%, уровень недовольства его действиями подскочил на 21 пункт. Лишь 23% "нормальных" республиканцев испытывают глубокую личную приязнь к Дональду Трампу. Только 31% считает, что экономка становится лучше.

От динамики отношения к Трампу среди сторонников Республиканской партии напрямую зависит отношение к президенту в Конгрессе. Сейчас конгрессмены и сенаторы-республиканцы стараются сохранять видимость единства поддержки главы государства, но по мере приближения промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре следующего года, для каждого из них на первое место выйдет необходимость заручиться поддержкой избирателей, и уже не очевидно, что им нужно будет делать ставку на MAGA.

Оппозиция Трампу в рядах республиканцев может начать открыто поднимать голову, если результаты его деятельности будут столь же "впечатляющими", какими они являются после четырех месяцев правления.

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