Багато дій Трампа спрямовано на те, щоб посилити лояльність груп, які й так вірять йому беззастережно

Колонку написано для Haqqin.az, передрук з відома та дозволу редакції





"Гей, Дональде, ти обіцяв принести мир в Україну, а не війну до Каліфорнії!" – пише відомий американський сатирик Енді Боровіц.

І справді, Дональду Трампу вдалося в найкоротші терміни поставити Америку на вуха, не виконавши при цьому своїх обіцянок навести лад у решті світу. Люди, які голосували за нього, сподівалися на економічне процвітання та зміцнення образу сильної Америки, а зіткнулися зі стріляниною сил правопорядку на вулицях, що посилюється невизначеністю в економіці та одним провалом за іншим у міжнародній політиці.

Тим часом існує згуртована група прихильників президента, яка продовжує свято вірити в його геній та удачу. Багато дій Білого дому спрямовано саме на те, щоби беззастережно потрафити своїм. Тим, хто називає себе MAGA, фанатами руху Make America Great Again, та хто становить ядро протрампівської коаліції. Невдоволення інших, тих, кому Трамп і не міг би догодити, можна, вважають у Білому домі, ігнорувати. Принаймні до певного часу.

Опитування показують, що чисельність республіканців, які зараховують себе до MAGA, останнім часом стабілізувалася.

Наразі, згідно з даними Economist/YouGov, так називають себе 49% прихильників Республіканської партії – половина. У березні їхня кількість була значно вищою: 60% республіканців. У квітні цифра впала до 47%, у травні трохи піднялася до 55%. Давалися взнаки, мабуть, перипетії з тарифною війною, яка, до речі, ще не закінчилася.

Серед загальної кількості дорослого населення США MAGA становлять 16%. Ще у березні їх було 20%.

Про те, наскільки погляди MAGA відрізняються від поглядів інших республіканців, свідчать ті самі опитування. 97% MAGA схвалюють діяльність Трампа, 68% кажуть, що президент їм особисто "дуже імпонує".

Серед інших республіканців рівень підтримки президента з січня впав на 18%, рівень невдоволення його діями підскочив на 21 пункт. Лише 23% "нормальних" республіканців відчувають глибоку особисту приязнь до Дональда Трампа. Тільки 31% вважає, що економка стає кращою.

Від динаміки ставлення до Трампа серед прихильників Республіканської партії безпосередньо залежить ставлення Конгресу до президента. Наразі конгресмени та сенатори-республіканці намагаються зберігати видимість єдності підтримки глави держави, але з наближенням проміжних виборів, які відбудуться у листопаді наступного року, для кожного з них на перше місце вийде необхідність заручитися підтримкою виборців, і вже не очевидно, що їм потрібно буде робити ставку на MAGA.

Опозиція Трампу в лавах республіканців може почати відкрито підіймати голову, якщо результати його діяльності будуть такими ж "вражаючими", якими вони є після чотирьох місяців правління.

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