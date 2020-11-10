Война в Карабахе закончена? Какие риски для Украины несет подобная развязка конфликта

Подписание трехстороннего мирного соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией фактически подвело промежуточный итог под военной кампанией в Нагорном Карабахе.

Главную выгоду получают два ключевых закулисных игрока этой доски — Турция и Россия, которые, рассуждая цинично, разыграли неплохую партию на двоих за счет использования ресурсов Азербайджана и Армении.

Турция выполнила то, чего желала с самого начала. Поддержав и подготовив Азербайджан к военной эскалации — наемниками, оружием, финансами и технологиями – официальная Анкара сумела застолбить себе место одного из стейкхолдеров и посредников нагорно-карабахского урегулирования, гаранта мира и стабильности на Южном Кавказе.

Выйдя на удобный для них двусторонний формат переговоров с РФ, турки упрочили свои позиции в своей расширенной периферии, усилив свой политический вес на исторически важном для себя кавказском направлении.

Кроме того, помогая азербайджанцам, Турция попутно усилила свой контроль над официальным Баку, перебрав на себя функции стратегического военного планирования, еще теснее привязав их силовой блок и правящие элиты к себе и тем самым консолидируя свое влияние по стратегической оси Турция-Азербайджан-Грузия.

Россия не стала бросаться в бой ради неясных с их точки зрения интересов в Нагорном Карабахе, рискуя ввязаться в еще одну сложную и вязкую войну. Фактически отказав армянам в помощи по Карабаху, Россия избежала лишних ресурсных издержек и конфронтации с Турцией, признала притязания Анкары на свою геополитическую "долю" в Южном Кавказе и согласилась выйти на не менее комфортный для них двусторонний формат переговоров с Турцией, тем самым отодвинув на второй план остальных игроков — со-председателей минской группы ОБСЕ Францию и США.

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К тому же, пользуясь ослаблением Армении в результате тяжелой военной ситуации в Карабахе, России удалось протолкнуть и навязать всем свою идею введения российских миротворцев на линию соприкосновения — идею, которую министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые озвучил еще в начале октября.

Наконец, из-за вспыхнувших в Ереване народных волнений, Москва получает хорошую возможность оседлать всеобщее разочарование и анти-элитарный взрыв в Армении и, как минимум, существенно ослабить позиции неугодного им премьер-министра Никола Пашиняна и его партии, а как максимум — спровоцировать его отставку, чтобы к власти пришли политические силы, более лояльные или удобные Кремлю.

Азербайджан сумел силовым путем вернуть часть своих приграничных районов, которые были захвачены Арменией в Первой карабахской войне в 1990-х годах, а также добиться возвращения остальных районов буферной зоны вокруг Карабаха согласно договору.

Эта военная победа позволяет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву купировать политическую токсичность собственного правления и негативный информационный шум, который в последние годы накапливался в стране из-за экономических трудностей, коррупционных скандалов и общей утомленностью правлением Алиевых, что угрожало легитимности президента и его окружения.

Впрочем, военная победа для Азербайджана имела свою цену — часть суверенитета. Фактически, военную кампанию Азербайджан провел исключительно благодаря помощи Турции на условиях, что Баку станет "активом" Турции на ближайшие годы.

Данные соглашения следует рассматривать как промежуточные. В Баку и Ереване все еще считают войну не завершенной, а свои цели — не достигнутыми. Армяне, разъяренные тем, как им кажется "актом предательства" и "сдачей национальных интересов" со стороны Пашиняна, будут готовиться к реваншу и вряд ли просто так оставят этот вопрос.

Азербайджанцы, опьяненные военным триумфом, ощущая за своей спиной поддержку президента Турции Раджепа Эрдогана, захотят довести дело до конца, и в обозримой перспективе, опираясь на полученное территориальное преимущество, снова развернут наступление с тем, чтобы взять весь Карабах вместе со Степанакертом, который остался под контролем Армении.

Во многом, стабильность ситуации будет зависеть и от дальнейшего турецко-российского взаимодействия: смогут ли Анкара и Москва трансформировать эти соглашения в долгосрочное урегулирование, которое зацементирует их баланс, или же все развалится, и одна из сторон воспользуется этим, чтобы усилить свои позиции еще больше. В любом случае, конфликт в Нагорном Карабахе еще не окончен.

Отдельно хочу сказать тем, кто сейчас радуется по поводу победы Азербайджана и рассказывает сказки о том, как Украина может сделать тоже самое по отношению к оккупированным территориям на Донбассе и в Крыму.

Для Украины турецко-российский гамбит по Карабаху — очень плохой прецедент того, как внешние игроки решают свои задачи за счет слабой стороны, и разыгрывают ее как хотят.

Мы не можем сделать того же, что Азербайджан, поскольку у нас нет своей "Турции", которая будет готовить нас к этому на протяжении многих лет и вкладывать кучу ресурсов, у нас нет надежного источника доходов, из которого можно переориентировать финансовые потоки в модернизацию армии и перевооружение (как у Азербайджана — нефтедоллары). У нас нет собственного полноценного цикла производства оружия, нет завязанных стабильных связей в области ВПК (БПЛА в Турции — исключение), и даже нет общенационального консенсуса по поводу, хотя бы, формата урегулирования конфликта с РФ на востоке.

Боюсь, если анализировать наше геополитическое положение, то Украина на сегодня находится в роли Армении — экономически слабое, институционально неэффективное государство с неопределенной внешней политикой и зависимостью от внешних факторов.

Ситуация в Нагорном Карабахе показывает, что Украина может с легкостью быть также "разыграна" внешними силами в угоду их стратегических интересов, поскольку наша ценность на международной арене является не такой высокой, чтобы быть приоритетом для внешних игроков.

Поэтому, промежуточная развязка по Нагорному Карабаху несет для Украины определенные риски, связанные с маргинализацией наших международных позиций в условиях перманентной внутриполитической нестабильности и экономической турбулентности. Ну а Россия в очередной раз демонстрирует свою новую роль якобы "миротворца", который способен договориться ради стабилизации региона и даже пойти на уступки.

Безусловно, все эти достижения для Турции и РФ будут работать лишь в кратко- и среднесрочном перспективе. Закрепятся ли они в долгую, зависит от действий самих государств, дальнейших планов Армении и Азербайджана, событий в международной системе и того, что с этими странами будет в будущем.

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