Возрождение СССР 2.0. Путин шаг за шагом исполняет свою мечту. Чего ждать Украине

События в Казахстане развиваются стремительно и при непосредственном участии Кремля. Формально российское присутствие в стране называется миротворческой операцией ОДКБ, но без сомнений решение о введении войск и дальнейшей стратегии было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным. Другие страны создают скорее занавес международности для российской военной операции.

ОДКБ стало очередной ширмой, позволяющей России, формально соблюдая рамки законности, фактически осуществлять военную интервенцию в соседнюю страну, увеличивая влияние на процессы в регионе.

Но успокоит ли аппетиты Кремля контроль над Казахстаном, и что потребует Москва в обмен на оказание помощи президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву? Какие угрозы Украине создает усиление сотрудничества в рамках ОДКБ и первая военная операция блока под руководством России?

Призрак иностранных агентов

В своем обращении к нации 5 января Касым Токаев заявил, что протесты в Казахстане, которые начались 2 января и достигли своего апогея 4-5 января, поддерживают иностранные структуры. Эти же тезисы он повторил во время внеочередного саммита ОДКБ вчера, 10 января. В то же время, ни тогда, ни сейчас убедительных доказательств предоставлено не было, как нет и достоверных объяснений того, что именно происходило в стране.

Справка. Что произошло в Казахстане? В первые дни Нового года на западе Казахстана в городе Жанаозен вспыхнули протесты из-за увеличения вдвое цен на сжиженный газ, которым заправляют от 70% до 90% автомобилей в регионе. Протесты стремительно распространились по всей стране. Касым Токаев отправил в отставку правительство страны, занял должность главы Совбеза, которую ранее занимал экспрезидент Нурсултан Назарбаев, получив таким образом всю полноту власти в стране, и объявил до 19 января режим чрезвычайного положения и комендантский час. Также произошли кадровые изменения в Комитете национальной безопасности Казахстана (аналог КГБ), где на руководящей должности работал племянник Назарбаева Самат Абиш, который оказывал влияние на силовые структуры. Хроника событий – здесь.

Однако мнимое заграничное вмешательство позволило президенту Казахстана обратиться к возглавляемому Россией блоку ОДКБ с просьбой о военной помощи для борьбы с "террористами". Ведь "иностранная агрессия" дает основания для применения договора о коллективной безопасности.

МИД РФ сразу после решения ОДКБ о направлении сил в Казахстан сделал заявление, в котором говорится об "инспирированной извне попытке взорвать целостность государства".

А Путин вообще заявил, что организаторы беспорядков использовали элементы "майданных технологий".

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И вот уже 6 января первые самолеты с российскими десантниками начали прибывать в Алматы. Фактически Кремль приступил к силовой операции по получению контроля над Казахстаном.

Задуманная как организация коллективной обороны, ОДКБ не производила никаких совместных развертываний за 30 лет своего существования. Теперь ее использовали для подавления внутренних беспорядков в одном из государств-членов. Практически применение силы в Казахстане стало первой военной операцией блока.

Интересы Кремля

Кремль решил ввести контингент ОДКБ в Казахстане именно сейчас, поскольку этот момент позволяет Москве продемонстрировать силу и готовность ее немедленного применения, не предпринимая полномасштабных военных действий.

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Кроме того, Россия на практике отрабатывает механизмы использования сил ОДКБ в качестве ширмы. Особое значение это приобретает на фоне переговоров НАТО-Россия и США-Россия и военного ультиматума Кремля.

Какие интересы преследует Кремль, направляя в Казахстан военный контингент?

Путин, вероятно, надеется, что скорая миссия позволит получить подконтрольные власти и увеличить зависимость Казахстана от Москвы. Сюда же можно отнести и экономические интересы, среди которых – получение контроля за лакомыми для России объектами.

Миротворцы или интервенты

Кто же вошел в контингент "миротворцев" в Казахстане и каковы их цели?

Точная численность прибывших в Казахстан иностранных военных не известна и вряд ли правдивые цифры скоро обнародуют. Основное ядро сил ОДКБ составляют российские спецназовцы и их количество увеличивается. Переброска сил ОДКБ осуществляется военно-транспортными самолетами минобороны РФ, привлечены 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124. Таким образом, это может являться крупнейшей аэромобильной операцией РФ.

Срок пребывания военного контингента в Казахстане не определен. Официальные заявления ограничиваются размытыми формулировками, что спецоперация продолжится " до полного уничтожения террористов ". Но ничего не мешает Кремлю и потом оставить усиленное военное присутствие в стране уже под другим предлогом. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен о войсках ОДКБ в Казахстане: "Если в твоем доме оказались россияне, то иногда бывает заставить их уйти ".

Управлять контингентом ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков. В 2014 году именно он руководил операцией по оккупации Крыма. Также Сердюков руководил подразделениями российских оккупационных войск на Донбассе, используя позывной Седов. Под его руководством был создан Центр территориальных войск в Новочеркасске для управления проведением операции против Украины.

Информационное сопровождение операции

Практически сразу с военными в Казахстан прибыли передовые группы русских государственных пропагандистов. Их задача – формировать необходимую информационную повестку по освещению протестов и "борьбе с террористами".

В этой картинке русские спецназовцы должны выглядеть исключительно положительно, а их задачи ограничиваются охраной важных объектов. Этому и посвящена основная часть видеоматериалов Russia Today.

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Для министра обороны РФ Сергея Шойгу операция в Казахстане выглядит своеобразной рекламной кампанией военных услуг России, о чем он и заявил в интервью каналу "Звезда": "… это не просто подача информации, это информационная война, которая идет на всех фронтах , и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права ".

К тому же, сеть кремлевских информационных ресурсов сопровождает операцию по вывозу граждан РФ, отправляемых в Россию военными самолетами. Ведь ключевым для Кремля является создание образа спасителя, а не оккупанта, – как это на самом деле.

Поэтому неудивительно, что сейчас все чаще слышны голоса тех, кто призывает спасать русскоязычных в северных областях Казахстана, где они составляют до половины населения. Кремль традиционно использует защиту условных "своих", но на их месте всегда появляются совсем не условные русские военные.

Каков следующий шаг Кремля

Прецедент с военным применением сил ОДКБ будет иметь последствия для всех соседних с Россией стран. До момента операции в Казахстане ОДКБ имело скорее формальные признаки военной организации, а применение вооруженных сил рассматривалось как вероятная возможность.

Теперь, отработав на практике мгновенный механизм реального применения силы, Москва наверняка попытается использовать его более широко. Таким образом мечта Путина о возрождении СССР 2.0 приобретает сейчас и военное наполнение.

Для Украины операция в Казахстане демонстрирует, что Москва готова провоцировать и использовать протесты и политическую нестабильность для оправдания не только гибридной, но военной агрессии, усиления собственного военного присутствия и увеличения политического и экономического влияния в регионе.

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