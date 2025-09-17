Вучич против всех. Кто "инспирирует" протесты в Сербии – Кремль, ЦРУ или коррупция власти
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Почти год в Сербии не утихают протесты, и каждый из внешних игроков пытается интерпретировать происходящее в выгодном для себя ключе.
Кремль стремится представить себя защитником президента Александра Вучича и предупреждает о неких планах Евросоюза устроить в Белграде "майдан". Накануне Служба внешней разведки России заявила, что Брюссель якобы использует годовщину трагедии в Нови-Саде, чтобы раскачать ситуацию и поставить во главе Сербии "послушное европейское руководство".
Однако сербские гражданские активисты и оппозиция настаивают на противоположном: по их словам, именно Вучич пытается убедить Вашингтон, что Москва хочет его свергнуть в отместку за поставки оружия Украине.
